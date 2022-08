La actriz Daniella Navarro, finalista de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, se mantiene siendo noticia tras el final del programa. Además de sus discusiones con sus excompañeros del reality show y su nueva relación con Nacho Casano, ahora ha llamado la atención por el cambio de su apariencia.

Y es que la venezolana se ha propuesto mejorar su silueta luego de varios meses en los que se relajó, tanto en ejercicios como en dieta, debido a que todo el tiempo en el que estuvo en el show de Telemundo, estuvo algo floja, lo cual le ha pasado la factura, aparentemente.

Es por ello que tomó la decisión de poner manos a la obra en mejorar su silueta y acudir a una clínica para someterse a un tratamiento tonificador de abdomen y así reducir algo de grasa que tiene acumulada.

ASÍ SE VE DANIELLA NAVARRO TRAS TRATAMIENTO

A través de sus redes sociales, la actriz venezolana compartió un antes y un después del tratamiento tonificador de abdomen al que se sometió, sorprendiendo a muchos de sus fanáticos.

En la comparativa que posteó, Daniella Navarro aparece en un diminuto traje de baño de color negro, que tampoco ha pasado desapercibido, pues gracias a él podemos apreciar más los cambios entre una foto y otra.

En la primera imagen que subió a su cuenta de Instagram se le ve a ella con un vientre, aparentemente, plano, pero que no es del agrado de ella, ya que hace una mueca de tristeza.

Para la segunda fotografía, su rostro cambia al dibujarse una sonrisa en él, mientras que se aprecia un abdomen en el que ya se ven marcados algunos músculos.

Así se ve la venezolana tras un tratamiento tonificador (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

EL OBJETIVO DE DANIELLA NAVARRO

Si bien se nota que el tratamiento le rindió resultados, ella aún quiere bajar de peso, así que se ha propuesto reducir cinco kilos de grasa de su organismo, por lo que se someterá a dieta y ejercicios.

“Voy a retomar con lo que me he mantenido en estos últimos años, ¿me ayudan? Cuando me vean comiendo por ahí me regañan. Tengo de aquí al 27 de agosto para bajar cinco kilos”, escribió Navarro.