Al pensar en la relación entre Daniella Navarro y Nacho Casano se podría llegar a la conclusión de que no tienen nada en común, además de haber sido parte de “La casa de los famosos 2”. Los dos pertenecían a cuartos diferentes y se habían declarado como enemigos durante la convivencia, por lo que era difícil de creer su repentino enamoramiento.

Los dos actores iniciaron una relación en las últimas semanas del reality show de Telemundo, sorprendiendo a todos por sus diferencias. Incluso, sus propios compañeros no podían creerlo, dejando muchas dudas sobre cómo fue que nació el amor entre ambos.

Si bien muchos creían que todo era una estrategia y que, luego del programa, cada uno tomaría caminos distintos, esto no fue así, ya que se han mantenido juntos y han hecho presentaciones en algunos programas del canal latino.

Es más, en el una de sus más recientes presentaciones, los dos respondieron la pregunta que muchos querían hacerlo sobre cómo fue iniciando los sentimientos mutuos.

Daniella Navarro y Nacho Casano iniciaron una relación dentro de "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

¿CÓMO NACIÓ EL AMOR ENTRE DANIELLA NAVARRO Y NACHO CASANO?

Nacho Casano y Daniella Navarro se presentaron en “La Mesa Caliente”, programa de Telemundo en el que fueron entrevistados por todos los conductores. Allí se les preguntó por el inicio de su relación, a sabiendas de que, en un principio, se llevaban muy mal, al extremo de haberse odiado y dicho cosas muy fuertes.

Fue allí donde el actor argentino tomó la palabra y reveló que los unió el insomnio que les afectaba a ambos por las noches, mientras los demás dormían. Debido a que ambos no podían dormir, no les quedó de otra que salir de sus habitaciones, encontrarse y conversar.

Esa fue la manera en la que hablaron sobre sus conflictos, dejaron todo lo malo en el pasado y así iniciar una nueva etapa en sus vidas, las cuales se unirían a vista y paciencia de todos los espectadores.

“Fue tan inesperadamente para ustedes como para nosotros. A nosotros mismos nos fue sorprendiendo. De alguna manera nuestro insomnio nos fue uniendo en esas noches de que no nos quedaba otra más que hablar, lo único que había en la casa para hacer era hablar. Las coincidencias, las cosas, el mismo juego, la misma casa nos puso en ese lugar y de ahí no nos quedó otra que hablar. Fue muchísimo tiempo de hablar de todo lo que uno dijo del otro. Creo que la única manera de que hoy estemos así tomados de la mano aquí fue que todo ese pasado se cayó, de que no quedaron cosas ahí atrás, de que nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir”, reveló Casano.

DANIELLA PENSÓ QUE ESTABA SIENDO USADA

La venezolana, al ser preguntada sobre la forma en la que inició su romance, reconoció que también pensó que era parte de alguna estrategia de Nacho Casano, por lo que tuvo cierto temor.

“Yo misma me lo cuestionaba, yo decía ‘no, no puede ser’. Y decía ‘¿será que sí me está utilizando?’. Y digo: ‘pero a mí me gusta que me esté utilizando’”, dijo Navarro.