“La casa de los famosos 2″ trajo muchas sorpresas y un sinfín de emociones. También se pudo ver la gran amistad que forjaron algunos de los concursantes, mientras que otros no la pasaron nada bien con sus colegas e incluso hubo algunos enfrentamientos. Conoce quiénes fueron estas personas.

La actriz venezolana Daniella Navarro fue una de las inquilinas que era la favorita para ganar el reality show que se volvió muy famoso en varios países, mientras que la exconductora de televisión Laura Bozzo dio la sorpresa al mantenerse durante varias semanas en la vivienda sin ser eliminada.

Las dos concursantes siempre dieron lo mejor de sí para continuar en “La casa de los famosos 2″ y así poder ser la ganadora indiscutible, pero la historia fue otra y quien terminó llevándose el jugoso premio fue Ivonne Montero.

Sin embargo, tanto Daniella Navarro como Laura Bozzo no se fueron con las manos vacías y también se les entregó un premio.

LAS GANADORAS A ‘MEJOR PELEA’ EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″

Con el final de “La casa de los famosos 2″ terminó una etapa de convivencia entre los inquilinos quienes se llevaron buenas experiencias y otros también se llevaron disgustos.

La ganadora de este famoso reality show fue Ivonne Montero, aunque la actriz venezolana Daniella Navarro y la presentadora de televisión, Laura Bozzo, también recibieron un reconocimiento por un hecho muy llamativo.

Y es que, según informa revistaronda, ambas concursantes de “La casa de los famoso 2″ obtuvieron un premio consuelo por haber tenido la “mejor pelea”.

¿CUÁL FUE LA PELEA POR EL QUE GANARON ESE PREMIO?

El citado medio también añade que todos concursantes atravesaron por varios momentos polémicos durante los meses que permanecieron conviviendo en la famosa casa, aunque quienes resaltaron en este aspecto fueron Daniella Navarro y Laura Bozzo contra Ivonne Montero.

En un episodio del reality show se ve a Daniella y Laura quienes intercambian duras frases contra Ivone quien no se queda callada y responde a sus colegas. Algunas de las palabras que se oyen son: ‘”manipuladora”, “mentirosa” y “cínica”.

¿QUÉ DIJERON LAS GANADORAS A “MEJOR PELEA”?

Este premio fue recibido de la mejor manera por las concursantes que ganaron en esta categoría. En ese sentido, Laura Bozzo no dudó en jugar una broma respecto a este galardón y recordó su tradicional frase: “que pasen las desgraciadas”.

“Soy histérica, digo lo que pienso, no me callo nada, sí, soy peleadora a morir”, expresó Laura.

Pero, ¿qué dijo Daniella Navarro?, pues, la actriz también se pronunció sobre este premio que le fue entregado.

“Pero justamente esa pelea no me enorgullece, así que no puedo decir gracias por esa pelea, pero por las demás sí”, expresó.

