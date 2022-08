El reality show “La casa de los famosos 2” está llegando a su final, así que falta muy poco para conocer quién será el ganador de esta temporada y una de las participantes que se mantiene con vida para ganarse el premio mayor es Ivonne Montero, aunque esto parece no gustarle en lo absoluto a Daniella Navarro.

A lo largo de todas las semanas de convivencia fuimos testigos de varias discusiones entre los miembros de la casa y las dos actrices fueron, casualmente, las protagonistas de muchos de estos conflictos, creándose una rivalidad muy clara que quedaba reflejada en cada transmisión realizada por la señal de Telemundo.

Debido a toda la tensión entre ellas, no es descabellado creer que la venezolana no quiera ver a su colega de profesión quedarse con el primer lugar del programa, así que en la presente nota detallaremos más al respecto, teniendo en cuenta las declaraciones que dio Navarro al ser expulsada a poco de la final.

Daniella Navarro fue la última expulsada de "La casa de los famosos 2" antes de la final (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

¿POR QUÉ DANIELLA NAVARRO NO QUIERE QUE IVONNE MONTERO GANE?

Daniella Navarro fue eliminada el miércoles del programa, quedando como quinta finalista de esta segunda edición. En su regreso a los estudios de Telemundo para hablar sobre su permanencia del show, la venezolana se contactó con sus demás compañeros que aún sigue en competencia y hubo un momento en el que tuvo que dirigirle unas palabras a Ivonne Montero.

Pese a que la artista sudamericana ya no está dentro de las instalaciones de “La casa de los famosos 2”, la rivalidad entre ellas se mantiene, pues al hablar entre ellas nuevamente iniciaron las discusiones. Es más, Navarro tildó a su excompañera de manipuladora, estrategia que le habría servido para llegar a la final.

“Sientes alivio porque me fui, pues sabes que era la persona que te decía las cosas en la cara y tu manipulación no funcionaba conmigo, pero bueno te funcionó muy bien porque sigues ahí en el juego, así que aprovecha el alivio que sólo te quedan cuatro días”, dijo Navarro.

Por si ello fuera poco, en sus declaraciones aprovechó para decirle que ella no merece ser la ganadora de la segunda temporada del reality show de Telemundo.

“Para mí, por supuesto, tú no te mereces ser ganadora y no tengo muchas cosas más que decirte porque todo lo que tú dices siempre es mentira y veneno entonces me da realmente igual”, añadió.

Ivonne Montero fue la primera en asegurar su pase a la final de "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

LA RESPUESTA DE IVONNE MONTERO A DANIELLA NAVARRO

Luego de que Daniella Navarro exprese todo su sentir, fue el turno de responder por parte de Ivonne Montero. Sin embargo, su reacción sorprendió a muchos, ya que prefirió no continuar mucho con el tema y solo atinar a decir: “Bendiciones”.

Con una sonrisa en el rostro tras escucharla, la venezolana dio su último comentario hacia ella: “Siempre tan falsa”, finalizó.