Una nueva polémica vuelve a la vida de Alfredo Adame. Luego de haberse peleado en la calle con una familia, el presentador de televisión es nuevamente protagonista de una escena violenta al llegar a las manos con Manuel Montalvo, el abogado de Carlos Trejo, quien también mantiene una enemistad con la figura pública.

En varios videos que han circulado en redes sociales se ve el momento en el que Adame y el representante legal llegan a los golpes con puños y patadas durante una gran cantidad de periodistas que habían asistido a una conferencia de prensa. Incluso el actor se cae al piso en un par de ocasiones producto de la pelea.

El presentador de televisión se peleó durante una conferencia de prensa (Foto: Alfredo Adame / Instagram)

LA PELEA ENTRE ALFREDO ADAME Y EL ABOGADO DE CARLOS TREJO

Durante la gresca que mantuvieron ambas personalidades, se aprecia todo el desorden generado, el cual incluye varias sillas y mesas cayendo al piso y provocando que todos se tropiecen y caigan al piso, principalmente el histrión de telenovelas.

Pese a que varias personas que estaban en el evento intentaron que la discusión llegue a los golpes, esto no ocurrió. Del igual manera, trataron de que separar a los dos contendientes, pero eso no fue muy sencillo en los primeros instantes.

Luego de unos cuantos segundos de golpes directos y algunos al aire, la gente en el lugar pudo controlar a los peleadores y calmar las aguas, aunque todo ya había quedado registrado.

🎥 Video | El abogado de Carlos Trejo apareció en la conferencia de prensa de Alfredo Adame y le reclamó que fue él quien no se presentó a la pelea... momentos después se lanzaron a los golpes.



video: Alejandra Chavarría. pic.twitter.com/zpcdp4s1BJ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 5, 2022

¿POR QUÉ ALFREDO ADAME SE PELEÓ CON EL ABOGADO DE CARLOS TREJO?

Alfredo Adame había convocado a una conferencia de prensa, a la que llegó Manuel Montalvo, quien empezó a gritar en el evento, asegurando que el conductor televisivo no se presentó en el lugar que, supuestamente, habían pactado para una pelea. Sus reclamos sorprendieron a todos los presentes y más a la figura pública.

Cansado de ser atacado verbalmente, el conductor salió de la mesa principal donde estaba brindando declaraciones para encarar al abogado, lo cual terminó en una serie de golpes.

El mismo Adame mencionó por qué esa pelea no se había dado, asegurando que el culpable de todo fue el propio Montalvo por pedir muchas cosas, dando a entender que no quería que se realice ese evento.

“Pidió 3 millones de pesos, cosa que no se le van a dar porque no los vale. Luego quería un anticipo de un millón de pesos, cosa que no se le va a dar por falta de confianza porque ya había intentado robar. Pedía subirse con sus botas, con navajas, con su cinturón de cuero y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera”, dijo.