Por más que haya pasado más de un año de la separación de Adamari López y Toni Costa, todo lo relacionado con ellos sigue dando noticia y generando una serie de comentarios en todos los que están involucrados, incluso en la nueva pareja del bailarín, Evelyn Beltrán, quien aparentemente no soportó más y le habría mandado una indirecta muy fuerte a la presentadora de televisión.

Y es que, la centroamericana emitió algunas palabras sobre su expareja y padre de su hija que no habrían caído muy bien en Beltrán, así que no dudó en responder, sin destinario, con una frase en redes sociales, la cual ha llamado mucho la atención, ya que todo hace creer que es una clara respuesta.

Por su parte, Toni Costa, como de costumbre, no tuvo alguna reacción pública a todo este pequeño escándalo, así que no se conoce cuál es su opinión o posición y seguramente está tratando de mantener la fiesta en paz con ambas partes. ¿Será que existe una gran molestia entre Adamari López y Evelyn Beltrán?

Toni Costa y Evelyn Beltrán tienen más de un año de relación (Foto: Toni Costa / Instagram)

¿QUÉ DIJO ADAMARI LÓPEZ SOBRE TONI COSTA?

En la nueva etapa de “Hoy día”, programa de Telemundo, Adamari López se mantiene como conductora, pero ahora es acompañada por tres nuevas compañeras, quienes han ido hablando de su vida a lo largo de la semana y así lograr que el público las conozcan más y conecten con ellas.

El día jueves 8 de diciembre le tocó el turno a Adamari para comentar sobre los puntos más altos y bajos sobre su vida, así que mencionó su núcleo familiar encabezado por su hija. Del mismo modo, tocó el tema de su expareja, Toni Costa, con quien tuvo una larga relación que llegó a su final el año pasado.

Durante sus declaraciones, la conductora de televisión manifestó que todo llegó a su fin porque no aguantó algunos patrones que se habían estado repitiendo a lo largo de su romance y así darle un ejemplo a su hija de lo que se debe hacer cuando las cosas no dan para más, por más que se trataba de su papá.

“Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir. No le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija. A lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir. Me dio el regalo más grande que puedo tener, que es mi hija, y se lo agradezco mucho”, dijo Adamari López acerca de Toni Costa.

LA REACCIÓN DE EVELYN BELTRÁN

La modelo de raíces mexicanas, después de las declaraciones de Adamari López, realizó una publicación en su cuenta de Instagram con una frase que se podría tratar de una respuesta, aunque no mencionó destinatarios o por qué escribió ello.

“Hay gente que debería aprender a pasar la página. Vive y deja vivir”, fueron las palabras que Evelyn Beltrán compartió en redes sociales y que, de inmediato, causaron revuelo en la farándula latina.

Y es que, por más que no haya especificado por quién lo dijo, la mayoría piensa que se trata de una indirecta a la presentadora de Telemundo por más sus más recientes declaraciones.