Luego de más de una década de relación, Adamari López y Toni Costa anunciaron en mayo del año pasado su separación definitiva, evitando revelar los motivos de la ruptura y solicitando respeto por su pequeña hija Alaïa, por quien mantienen un vínculo amable como figuras paternas.

Y es que en más de una ocasión la conductora de “Hoy Día” ha indicado que solo le revelará las causas de su separación a su hija y cuando ella se lo pida, esto pese a que en más de una ocasión se ha especulado que el bailarín español la habría engañado con la influencer texana Evelyn Beltrán, con quien inició una relación meses después de la ruptura.

Incluso, hace unos meses, las celebs de Estados Unidos celebraron su primer aniversario en medio de especulaciones por las presuntas indirectas que la exintegrante de “Amigas y Rivales” y “Gata Salvaje” les habría enviado en redes sociales a través de populares reels.

La pareja anunció su separación en mayo del 2021 (Foto: EFE)

LA RELACIÓN “NO SALUDABLE” DE ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA

El pasado 9 de diciembre, en medio del relanzamiento de “Hoy Día”, la presentadora del programa de Telemundo conversó con Lourdes Stephen, revelando detalles de los motivos que la llevo a separarse del instructor de zumba.

“Pasó que pues no podíamos continuar. No era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, yo no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija”, indicó.

No es la primera vez que “La chaparrita de oro” indica que existió una conducta repetitiva en su exnovio que la llevó a separarse, aunque, como en otras ocasiones, optó por no entrar en detalles adicionales.

“Me dio el regalo más grande que pude haber tenido, que es mi hija, y se lo agradezco mucho. Seguiremos siendo familia porque tenemos una hija que nos une”, resaltó.

Del mismo modo, volvió a poner en claro que no daría más detalles de su separación, pues ambos conocen los motivos de la ruptura.

“Lo que pasó queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también. Y lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con su vida”, explicó.

EVELYN BELTRÁN RESPONDE A COMENTARIOS DE ADAMARI LÓPEZ SOBRE TONI COSTA

Luego de los duros comentarios de la presentadora de televisión, en los que calificó como “no saludable” la relación que tuvo con su actual novio, Evelyn Beltrán utilizó sus redes sociales para dar una corta respuesta ante la polémica.

Sin mencionar nombres, “La bichota” disparó contra quienes viven del pasado, una indirecta ante los comentarios de Adamari sobre su exnovio.

“Hay gente que debería aprender a pasar la página. Vive y deja vivir”, indicó la influencer junto a un emoji de corazón rojo.