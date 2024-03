¡Siguen los escándalos entre los ex! Como bien recordamos, Adamari López y Luis Fonsi fueron esposos durante casi 5 años, precisamente entre 2006 y 2010. Y aunque su romance era de los más mediáticos del panorama, los reportes de la prensa de ese entonces señalaban que el intérprete de “Despacito” habría sacado los pies del plato y engañado a la presentadora de televisión. ¿Cómo fue el proceso de divorcio de ambos?

Mucho antes de que Adamari López conociera a Toni Costa y tuvieran una pequeña hija, el amor entre la expresentadora de Telemundo y Luis Fonsi logró ser una de las relaciones más sólidas del medio. Tras casarse en 2006 de blanco, todos auguraban una vida fructífera y duradera entre el músico y la nacida en Humacao.

Sin embargo, tras el diagnóstico de cáncer que padeció Adamari López, las cosas terminaron por enfriarse por completo. Por ello, a mediados de 2010, Fonsi le solicitó a su entonces esposa el divorcio de manera formal mientras lidiaba su tratamiento contra el cáncer de mama.

Luis Fonsi y Adamari López se casaron el 3 de junio de 2006 en la Iglesia San José de Caparra, en Puerto Rico. (Foto: EFE)

Y aunque parezca, han pasado casi 15 años de aquella sonada separación que dejó consternada a la prensa de espectáculos en habla hispana. Pese a ello, la propia Adamari López sigue recibiendo preguntas respecto a la manera en que dio por concluido su romance con el cantautor de 45 años. ¿Quieres saber cómo inició su divorcio?

LUIS FONSI Y ADAMARI LÓPEZ ¿PACTARON SU DIVORCIO POR TELÉFONO? ESTO DIJO LA EXFIGURA DE TELEMUNDO

En diálogo con Yordi Rosado, la presentadora de UniMás dio algunos detalles de los últimos acontecimientos que ha tenido desde su salida de Telemundo, tal como su incursión en la cadena hermana de Univision, así como su faceta como madre soltera tras romper palitos con Toni Costa.

No obstante, el entrevistador también se dio maña para preguntarle a Adamari por un viejo y muy conocido amor: hablamos, como no, de Luis Fonsi.

De esta manera, Yordi Rosado logró lo impensado e hizo que Adamari diera a conocer al mundo entero que Luis Fonsi tomó la decisión de separarse de ella a través de una llamada por teléfono.

Luis Fonsi y su esposa en los Grammy Latino. (Foto: Agencias)

En esa línea, López contó en la entrevista que su compromiso estaba desgastado por asuntos de tiempo y organización. Entre las giras de Fonsi, el trabajo de Adamari y más forjaron el camino del divorcio entre dos de las personas más influyentes de Puerto Rico.

Aunque, eso sí, la propia Adamari señala que su exesposo ya había tomado la relación de separarse antes de cumplir los 5 años, lo cual terminó por agarrar de sorpresa a la experimentada conductora de televisión.

“Las cosas ya estaban frías entre Fonsi y yo, pero no sabía si era la distancia. Él hacía promoción, pero era una relación fría. Yo siempre con el deseo de que esto mejorará; yo no estaba en la casa, él estaba enojado y dije ‘cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad’. Así regresé a Miami, pero no hubo mejoría en nada, no me fueron a buscar al aeropuerto”, enfatizó Adamari López en diálogo con el comunicador.

También dio cuenta de la manera tan fría en la que Fonsi le dio la decisión de finiquitar su matrimonio, a pesar de que era un hombre de pocas palabras. “Él no era mucho de hablar, vivíamos por encimita. Estuvimos como un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más”, prosiguió.

SIN RENCORES: ADAMARI LÓPEZ CONFIESA QUE NO LE GUARDA NINGÚN RENCOR A SU EXESPOSO LUIS FONSI

A poco de cumplir 14 años de separada, Adamari López también tiene claro que el rencor no es bueno en su vida diaria, por lo que reconoce que no le ha guardado rencor alguno a Fonsi, pese a que este no supo manejar la situación de su separación.

Eso sí, la exconductora de “Hoy Día” reveló que estará dispuesta a contar todo lo referido a su extinto matrimonio cada vez que le pregunten. “No supo manejar las cosas, no creo que haya sido para hacerme daño. Es más joven que yo y no supo manejarlo. Yo no tengo nada que esconder, son cosas que le pasan a cualquiera. En ese momento no duermes, no comes, no te deja de doler la cabeza”, dijo.

Luego de su separación con Luis Fonsi, Toni Costa y Adamari López tuvieron a la pequeña AlaÏa (Foto: People en Español / Instagram)

Al final, compartió que después de su divorcio, le resultó difícil encontrar la felicidad y sentirse completa nuevamente, ya que percibía esa situación como el fin del mundo.“Tardé como dos años en recuperarme bien”, contó la oriunda de Puerto Rico.

