La conductora portorriqueña Adamari López fue noticia en abril de 2023 por su inesperada salida del magazine de Telemundo “Hoy Día”. No obstante, ha aprovechado este tiempo “libre” para recagar energías en compañía de su hija y los suyos, y ahora se encuentra enfocada en ver nuevas oportunidades para retornar a la pantalla. Entérate a continuación cuál es su deseo a corto plazo.

La otrora esposa de Luis Fonsi dejó el programa que conducía por más de una década (2012-2023) y lo hizo en paz con todos. Su “despido acordado” no fue motivo necesariamente de tristeza, sino de replanteo de cara al futuro.

Así, y mientras le ofrece “tiempo de calidad” a su hija Alaïa, fruto de la relación con su ex Toni Costa, la boricua analiza las ofertas profesionales que le pueden empezar a llegar en un futuro cercano.

¿CÓMO HA TOMADO ADAMARI LÓPEZ ESTAS SEMANAS “SABÁTICAS” TRAS SU SALIDA DE TELEMUNDO?

En una entrevista para la revista “People en español”, la también actriz detalló cómo ha venido afrontando y reflexionando en este tiempo fuera de cámaras.

“En este momento he aprendido a vivir un día a la vez, pero ciertamente me encuentro abierta a las oportunidades que puedan seguir significando un reto y sumen a mi evolución profesional”, expresó la presentadora de 52 años.

Asimismo, explicó que el cultivar su fe y espiritualidad ha sido de gran de ayuda. “Siempre he sido muy creyente y tengo una comunicación diaria con Dios, además de que disfruto ir semanalmente a la iglesia. Sigo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y de mantener mi alimentación sana y ejercicios como prioridad en todo lo que hago”, refirió.

En esa línea, aseveró que está abocada a su cuidado personal: “Disfruto de pasar tiempo de calidad junto a mis seres queridos y de realizar actividades divertidas que promuevan alegría y felicidad. Me gusta meditar, conversar y aprender diferentes técnicas y recursos para tener mi salud óptima. No le tengo miedo a estar en contacto con mis emociones y eso siento me permite estar fuerte”.

ADAMARI LÓPEZ SEÑALÓ CON QUÉ PROYECTO DESEA VOLVER A LA TELEVISIÓN: ¿SERIE O PELÍCULA?

La actriz que formase parte de producciones como “Alma de hierro” y “Mujer de madera” ha expresado su deseo de volver a la actuación. “Me encantaría alguna serie, quizás una película”, acotó.

Lo concreto es que López está dispuesta a oír toda propuesta de trabajo que le permita estar conectada otra vez con sus fans. “Todo lo que me pueda mantener cerca del público a quien tanto quiero y agradezco, siempre será bienvenido”, puntualizó.