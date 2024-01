Durante más de una década, Adamari López fue una de las figuras más populares y queridas de Telemundo, cadena en la que se encargó de la conducción de “Hoy Día” desde sus etapas previas de “¡Levántate!” y “Un nuevo día” hasta su sorpresiva separación en abril del 2023.

La salida de la celeb de Estados Unidos, que corrió el mismo destino de figuras como Chiquibaby y Alix Aspe, no cayó bien en los seguidores del programa y de la conductora boricua, que criticaron la renovación del show y le mostraron su apoyo ante el radical cambio.

Tras esto, el futuro de la exnovia de Toni Costa estuvo rondando entre un posible retorno a México en Televisa, su salto a Univision, su regreso a las telenovelas, entre otros, hasta que fue la propia “La chaparrita de oro” quien confirmó que será la nueva figura estelar de UniMás.

Adamari López es conductora del programa "¿Quién caerá?" (Foto: UniMás)

EL CONSEJO DE RAÚL DE MOLINA A ADAMARI LÓPEZ SOBRE LUIS FONSI

Adamari López es la nueva presentadora de “¿Quién caerá?”, un programa de competencia en el que los participantes deben hacer todo lo posible por no ser derribados si no contestan correctamente.

Luego del espectacular estreno, en el que duplicó la audiencia que consiguió su antecesora, la conductora visitó varios programas de TelevisaUnivision para promocionar el programa, algo que notaron desde “El gordo y la flaca”, el histórico programa de la cadena latina y desde donde se animaron a compartir un curioso consejo.

“¿Tú no crees que Adamari quisiera invitar a su programa a Luis Fonsi, hacerle une pregunta que no sepa contestar y entonces que se caiga en el hueco?”, preguntó Raúl de Molina entre risas a sus compañeros de equipo.

Ante esto, Clarissa Molina, otra de las estrellas del programa, respondió “Seguramente”.

Luis Fonsi y Adamari López se casaron el 3 de junio de 2006 en la Iglesia San José de Caparra, en Puerto Rico. (Foto: EFE)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE ADAMARI LÓPEZ Y LUIS FONSI?

En una visita reciente a “Despierta América”, show de Univision al que llegó a promocionar su nuevo programa concurso de UniMás, la presentadora boricua reveló detalles de su relación con Luis Fonsi, su exnovio y con quien vivió complicados momentos años atrás.

“Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda”, indicó, descartando que tuvieran roces o una mala relación.

Es más, la protagonista de “Amigas y rivales” y villana de “Alma de Hierro” se animó a interpretar algunas líneas de “No me doy por vencido”, una de las baladas más populares de Luis Fonsi

“Esa fue una etapa espectacular, que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó a salir adelante en el momento en que enfrenté la enfermedad, y a quien le agradezco y le agradeceré siempre el haber estado conmigo ahí”, explicó.