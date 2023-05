En noviembre del 2022, Telemundo realizó una reestructuración de Hoy Día, el cual terminó con la salida de Stephanie Himmonidis “Chiquibaby” y el ingreso de nuevas figuras como Andrea Meza, Chiky Bombom y Daniel Arenas, al lado de Adamari López, quien se mantenía tras los cambios.

Sin embargo, “la chaparrita de oro” también sería separada meses después, pues el pasado 6 de abril se confirmó la salida tras más de 10 años al frente del matinal, una decisión que no cayó bien en los seguidores del programa.

Debido a esto, el programa cayó en una nueva conducción, algo que podría resultar complicado, pero que han podido llevar adelante, tal como reconocieron Chiky Bombom y Andrea Meza.

Adamari entró a la conducción del programa matutino “Hoy Día” en el 2012 (Foto: Telemundo)

CHICKY BOMBÓN SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN “HOY DÍA”

En conversación con Yoselin Acevedo de “Mamás Latinas”, Chiky Bombom se refirió al evento en Nueva York donde Telemundo reveló sus nuevos proyectos, como la nueva temporada de “El señor de los cielos” o el estreno de “El paraíso de los famosos”.

Fue en esta entrevista que la influencer se refirió a los cambios en el matinal de Telemundo, incluyendo la salida de Adamari López de “Hoy Día”.

“Enfocada, yo confío en todos los cambios que los ejecutivos quieran hacer, yo soy nuevecita, apenas estoy gateando, me falta aprender a caminar y después correr y simplemente fluyo tranquilita así tranquilita por abajito”, indicó.

Según indicó la influencer dominicana, en las últimas semanas su vida “ha cambiado muchísimo” y está feliz de la nueva experiencia en el programa.

“(Estoy) rebosada de bendiciones. No he tenido ni el momento como de procesar todo lo que está pasando, pero me lo estoy gozando que es lo importante”, expresó.

Andrea Meza, Chiky Bombom, Penélope Menchaca y Adamari López fueron conductoras de "Hoy Día" hasta la salida de esta última (Foto: Telemundo)

ANDREA MEZA MANTIENE CONTACTO CON ADAMARI LÓPEZ

Por su parte, Andrea Meza, quien protagonizó intensos debates con Adamari López, se refirió a la salida de esta última del matinal del que ahora es conductora.

“Lo que he aprendido es que esta industria es siempre cambiante, que siempre te sorprende y que hay que vivir el momento”, reflexionó.

Del mismo modo, la mexicana dejó en claro que existe incertidumbre sobre los cambios, pero buscar aprender lo máximo posible en su paso por el programa.

“Yo creo que uno nunca sabe lo que va a pasar el día que viene, y también he aprendido a no tomarme las cosas personales, a disfrutar mientras estamos, a aprender mientras estamos y a pensar también en el futuro, a ponernos, a pensar que tenemos que tener un plan b para todo”, agregó.

Finalmente, la presentadora reveló que mantiene comunicación con “la chaparrita de oro” y que mantienen una buena relación. “Hablé con ella después de que salió. Le escribí obviamente sorprendida, yo ni siquiera estaba cuando dijeron la noticia y ella me dijo que estaba bien y que ojalá nos reencontremos en algún momento”, sentenció.