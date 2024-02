Lo que era un secreto a voces, finalmente fue confirmado por los propios protagonistas de una de las relaciones más mediáticas del mundo del entretenimiento: Toni Costa y Evelyn Beltrán terminaron su noviazgo de más de dos años. Sí, esta pareja, que gritaba su amor a los cuatro vientos y no dudaba en mostrarlo en sus respectivas redes sociales, decidió tomar caminos separados. Pero ¿cuáles fueron las razones de su ruptura? En los siguientes párrafos, te contamos lo que sabemos.

Como se recuerda, ellos se conocieron en octubre de 2021 cuando el bailarín español dio una clase zumba en Austin, Texas, donde reside la influencer, desde ese momento ambos quedaron “flechados”. Para evitar malentendidos, él aclaró que jamás le fue infiel a Adamari López: “Ni conocía a Evelyn cuando yo acabé mi antigua relación, que fue a finales de abril del 2021″, señaló Costa a La Opinión.

La publicación que hizo el español junto a su amada el 13 de febrero de 2023 cuando viajaron por San Valentín a Puerto Rico (Foto: Toni Costa / Instagram)

ASÍ ANUNCIARON EL FIN DE SU RELACIÓN

Primero te damos a conocer el mensaje conjunto que la pareja compartió por separado en sus redes sociales: “No es nada fácil hacer este tipo de comunicados, pero con profundo respeto y cariño queremos compartirles que, desde hace unos meses y de mutuo acuerdo, Evelyn y yo decidimos poner fin a nuestra relación. Nos separamos en buenos términos, estamos tranquilos y en paz conservando el afecto, admiración y respeto mutuo”, se lee.

Posteriormente, pidieron respeto por este difícil momento que vienen atravesando y agradecieron a todos sus seguidores por estar pendientes de ellos. “Gracias por tanto familia. Atentamente, Evelyn y Toni”, finalizaron el comunicado compartido este 11 de febrero de 2024.

Aunque los rumores de su separación comenzaron a sonar cada vez más fuertes desde inicios de este año, pues ya no subían fotografías ni videos juntos, las esperanzas de sus fanáticos que soñaban verlos compartiendo sus vidas por muchos años quedaron desbaratada tras el anuncio de los protagonistas sobre el fin de su historia de amor.

El comunicado de las celebridades dando a conocer el fin de su relación (Foto: Toni Costa y Evelyn Beltrán / Instagram)

¿POR QUÉ TONI COSTA Y EVELYN BELTRÁN ACABARON SU RELACIÓN?

En el comunicado, ninguno se pronunció sobre las causas que los llevaron a dar por finalizado su noviazgo. Quizá con el paso del días, semanas o meses, alguno se pronuncie sobre ello; por el momento, solamente nos queda conformarnos con lo señalado en el comunicado conjunto.

Aunque Evelyn Beltrán hizo varias publicaciones en su cuenta de Instagram, dando a entender que ella siempre dio más en su relación con Toni Costa. “Qué bonito es sentirse en paz. Solamente tú sabes todo lo que has pasado para estar donde estás. Agradezco por mi hijo, la vida y todo lo que está por llegar”, escribió en un post.

La imagen y mensaje que subió la influencer tras confirmarse el fin de su noviazgo con Toni Costa (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

Mientras que en sus historias subió un video titulado “De mí para mí”, en el que se escucha a una mujer hablarse a sí misma: “Perdón por dejarte sola, por no escuchar lo que necesitabas, por priorizar a otros antes que a ti, perdón por hacerte desprecios y culparte de lo que no merecías. Perdona por dejarte caer, por no querer buscar soluciones, por decirte que estabas rota…”.

No sólo ello, luego en otra storie con una fotografía suya se escucha el tema de Camila “De qué me sirve la vida”: “Y entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino…”. Uno de los últimos mensajes relacionados a lo que fue su noviazgo con Costa fue una reflexión: “Todo pasa, todo se acomoda, todo sana, todo se transforma. No te preocupes tanto, no tengas miedo de cambiar o volver a empezar, la vida siempre encuentra el camino correcto. Las cosas que son para ti llegan en el momento justo. Todo va a salir mejor de lo que esperas. Confía”.

El mensaje que compartió la joven madre de familia (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

LAS REACCIONES NO SE HICIERON ESPERAR EN LAS REDES SOCIALES

Tras la noticia, los seguidores de ambos se pronunciaron en redes sociales: “Eso se sabía desde hace tiempo”, “¿No que era el amor de su vida?”, “Yo quiero que vuelva con Adamari”, “Mi Dios es muy justo, qué bueno que Toni decidió volver con su esposa y su hija…”, fueron algunos de los mensajes.

Pero si nos centramos en la cuenta de Instagram de Beltrán, varios de sus fans le desearon lo mejor: “Mereces alguien que verdaderamente te valore. Los hijos son hijos, no importa si se acaba una relación o matrimonio, pero Adamari domina a Toni con su hija y a ninguna mujer le gusta eso. Si Adamari se inventa un baile de muñecas para su hija, ahí tenía que estar Tony”, “Nada más importante que la paz”, “Eres demasiado hermosa, él no te merece. Para ti todo lo mejor de este mundo”, escribieron.