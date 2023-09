Evelyn Beltrán pasó de ser una chica desconocida en los Estados Unidos a alguien con cierta notoriedad y fama en las redes sociales cuando empezó a circular rumores de una posible relación con Toni Costa, los cuales luego fueron confirmados por ellos mismos cuando realizaron algunas publicaciones derrochando amor. Ahora, ya tienen dos años juntos.

Pese a que ya tiene un tiempo manejando la popularidad y deleitando a sus fans con publicaciones e historias en Instagram, de la joven de raíces mexicanas no se conoce mucho y la mayor parte de su información se ha obtenido desde el momento que comenzó su romance con el exnovio de la presentadora Adamari López.

De su pasado se conoce muy poco debido a que no tiene muchas publicaciones de aquella época, así que sus fans se quedarán con las ganas de saber esa etapa de su vida. Sin embargo, la propia Evelyn Beltrán decidió colocar algunas fotografías suyas de hace varios años con un mensaje que podría ayudar a las personas que estén pasando lo mismo que ella atravesó.

LAS FOTOS ANTIGUAS DE EVELYN BELTRÁN

Evelyn Beltrán, el pasado lunes 18 de septiembre, sorprendió a sus fanáticos al colocar unas fotos suyas en las que aparecía con una apariencia un tanto diferente a lo que es ahora. Esta publicación despertó mucho la atención de los fanáticos de la influencer, pues antes no se le había visto así y las imágenes que tenía en su feed de aquella época las ocultó cuando empezó a ganar seguidores.

Si nos enfocamos en las fotografías podemos ver a una Evelyn distinta, con unos kilos de más, sin que se llegue al extremo del sobrepeso, y con un look distinto al que maneja actualmente. Pero también hay que enfocarnos en lo que escribió en la descripción, ya que allí se encuentra la explicación del porqué compartió todo eso con sus fans.

Y es que allí se puede entender que está lanzando una motivación a las personas que, por diferentes razones, no se enfocan en sí mismas y se descuidan, tal y como le pasó a la novia del bailarín español, de acuerdo a lo que explicó. Así mismo, relató que era una mujer que no tenía sueños hasta que decidió cambiarlo todo y empezar a preocuparse en ella.

“Esa chica de las fotos soy yo hace unos años; una mujer que no se cuidaba (no solo físicamente), una mujer que vivía con miedo a cumplir sus sueños y solo al día a día por la comodidad que me rodeaba. Esa mujer ya no existe pero la recuerdo con cariño porque gracias a ella logré levantarme de donde estaba y decidí hacer muchas cosas y mejorar en todos los sentidos”, explicó.

EVELYN BELTRÁN CUMPLIÓ SU SUEÑO

En el mensaje que compartió, no solo motivó a sus fanáticos con sus palabras, sino que también reveló que ha cumplido su sueño y ha obtenido lo que tanto ha querido desde hace mucho tiempo.

“Muchas personas ven lo que soy el día de hoy, pero, así como tú te sientes, así me sentía yo hasta que decidí cuidarme y empezar por mí. Deje todo lo que no me hacía feliz y me restaba y mira, hoy por hoy tengo todo lo que soñé, mucho o poco para mí es lo que me llena completamente. El camino jamás fue fácil, pero lucho para lograr ser feliz”, añadió.

En los comentarios de su publicación muchas personas quisieron felicitarla por todo el cambio positivo que realizó, pese a que a veces hacer todo ello represente una dificultad tremenda. Además, la animaron a continuar luchando y esforzándose por conseguir más cosas en beneficio propio y de su hijo.

FOTOS DE EVELYN BELTRÁN ANTES DE SER FAMOSA

Te dejamos algunas de las fotos que la propia Evelyn Beltrán compartió a su cuenta de Instagram, en las que aparece ella antes de ser famosa y emprender una lucha constante para cumplir sus sueños y enfocarse en sí misma.

Evelyn Beltrán compartió fotos de ella antes de ser famosa (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

