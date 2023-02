El romance de Toni Costa y Evelyn Beltrán no ha sido un cuento de hadas, pues desde que anunciaron su relación en 2021, muchos seguidores y haters acusaron al bailarín español de haber engañado a su expareja Adamari López con la influencer texana.

Si bien durante mucho tiempo se dedicaron a negar las acusaciones, estas no desaparecieron por completo, esto en parte debido a las presuntas indirectas que la conductora de “Hoy Día” habría enviado a las celebs de Estados Unidos a través de sus redes sociales.

Pese a esto, ambos se han mostrado muy cariñosos en redes sociales, apoyándose en sus proyectos, como la participación del instructor de zumba en “La casa de los famosos”, donde la influencer hizo campaña por este o reafirmando su confianza en él cuando se deslizó que había tenido una aventura con Daniella Navarro.

Evelyn Beltrán fue el centro de las críticas en redes sociales (Foto: evelynbeltranoficial / Instagram)

LAS CRÍTICAS CONTRA EVELYN BELTRÁN

El pasado domingo 19 de febrero, Evelyn Beltrán compartió en sus redes sociales una foto de hace varios años en la que muestra cómo se veía antes de su paso por el quirófano, algo que, vale resaltar, la modelo no ha negado.

En una story, la texana mostró cómo se veía 7 años antes, con un cuerpo más delgado y vistiendo unos jeans y blusa rosa, mientras que en otra compartió videos en bikini que demuestran su cambio.

Del mismo modo, Evelyn compartió un video en una alberca en la que muestra su físico, junto con la descripción “una mujer segura deja huella por donde quiera que ella camina”.

Sin embargo, varios seguidores de Beltrán criticaron esto, acusándola de ser “plástico” y de no mostrar su belleza natural, por lo que Toni Costa no dudó en salir en su defensa con un contundente mensaje.

“A mí no me gustas, A MÍ ME ENCANTAAAAAAAAAASSS”, inició el bailarín español, acompañando su mensaje con emojis de corazones y una figura babeando. “Te amo preciosa mía. Y que sigan hablando porquerías sin parar, quien te conoce sabe lo que hay, aquí lo único que hay plástico son esos corazones ardidos, alguien con amor propio y buen corazón jamás hablaría mal de otra persona, ¡jamás!”, añadió.

Evelyn Beltrán presumió su físico en publicación en redes sociales (Foto: Evelynbeltranoficial / Instagram)

EL ROMÁNTICO MENSAJE PARA TONI COSTA

Luego de ser defendida de los comentarios de los haters, la influencer texana reafirmó su romance a su novia con un emotivo video y un mensaje para Toni Costa.

Acompañado de un video que muestra un paseo a caballo y con el tema “Ocean” de Karol G de fondo, la modelo dejó en claro que poco le importan los comentarios negativos que han recibido desde que hicieron pública su relación.

“Al final del día solo somos TÚ Y YO”, indicó el español en una publicación que en menos de un día se acerca a los casi 8 mil “Me gusta” y casi 300 comentarios en apoyo.