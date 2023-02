Luego de la romántica cita que tuvieron por el Día de San Valentín en Puerto Rico, los famosos Toni Costa y Evelyn Beltrán no dudaron en compartir con sus seguidores algunas postales de su viaje a un conocido hospedaje de lujo. Sin embargo, no todo fue risas y alegría para la mexicana de 27 años.

Como suele ser costumbre, Toni Costa y Evelyn Beltrán siguen presumiendo su amor durante cada fecha especial, y obviamente San Valentín no iba a ser la excepción. Y no es para menos, pues ambos quedaron sumamente impactados con la belleza natural del recinto puertorriqueño y decidieron publicar algunas fotografías en Instagram.

No obstante, su felicidad se vio algo empañada por algunos haters en las redes sociales, y si bien el bailarín español ya se encuentra familiarizado con este caso de problemas, aún no posee la fuerza necesaria para responder a quien le falta el respeto, en especial, a Evelyn Beltrán.

USUARIOS ATACARON A EVELYN BELTRÁN EN REDES SOCIALES

Resulta que la actual novia del ibérico presumió un bikini sumamente espectacular en video, subiendo la temperatura de propios y extraños. Sin embargo, para algunos usuarios esto no fue de su agrado, pues terminaron comentando aspectos negativos de ella y hasta faltándole el respeto.

La modelo regiomontana publicó un video exhibiendo su figura en redes sociales (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

“Hágase lo que quiera. Eso no es inseguridad. Eso es tener el dinero para hacerlo!!!”, “Adamari me sigue pareciendo más linda al natural”, “Nada que ver, mucho filtro”,”Muchas tortillas estás comiendo”, fueron algunos de los comentarios que se visualizan en redes sociales.

Eso sí, el experto en zumba no dudó en responder las críticas hacia su actual pareja. ¿Qué dijo? Pues, aquí en MAG te lo contamos.

LA REACCIÓN DE TONI COSTA A EVELYN BELTRÁN

El ex de Adamari López no tuvo reparo alguno en contestar las críticas hacia su novia, e incluso, se atrevió a contestar sin filtro ante los detractores.

“A mí no me gustas, a mí me encantas. Te amo preciosa mía. Y que sigan hablando porquerías sin parar, quien te conoce sabe lo que hay, aquí lo único que hay de plástico son esos corazones ardidos, alguien con amor propio y buen corazón jamás hablaría mal de otra persona, ¡jamás!”, puntualizó ante los comentarios en contra de Evelyn.

El español no dudó en defender a su novia (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

Tal mensaje no solo demuestra el amor que se tienen, sino también la unión en la adversidad, en especial, por la gran cantidad de detractores que poseen en redes sociales.

Pero no solo Toni le dedica unas emotivas palabras al danzante, pues Evelyn también le envió unas palabras, señalando que siempre ha estado ahí con ella en todo momento.

“A ti que me has abrazado tan fuerte en mis peores días esos días que me quise dar por vencida y fuiste el único que creyó en mí, cuando sentía que mi mundo se me caía encima, tú con tus palabras y amor me motivaste a levantarme de nuevo y más fuerte que nunca”, escribió la influencer. “Gracias, por jamás soltarme en esta aventura llamada nuestra historia de amor. Te amo, papito mío”, resumió muy cautivada.