Con poco más de un año de relación, Evelyn Beltrán y Toni Costa están más felices que nunca, viviendo su amor a plenitud y dejando en claro que su unión va muy en serio, pese a que muchos no les tengan fe.

Sin escuchar críticas en redes sociales, ambas personalidades se mantienen en lo suyo, enfocándose en sus sentimientos y, obviamente, en sus responsabilidades como padres, pues ambos tienen un hijo o hija de sus anteriores relaciones.

Como sabemos, el bailarín español tuvo a Alaïa, su pequeña de 7 años, fruto de su anterior noviazgo con la conductora y actriz Adamari López. Por su parte, la de raíces mexicanas es feliz con su hijo, producto de su amorío anterior con un entrenador llamado Timbo Domínguez.

Cada uno tiene su pasado y su primogénito, pero, ¿es momento de pensar en su presente y futuro juntos? Y es que muchos fans de la pareja piensan en que es el momento adecuado para que ambos tengan un bebé.

Para ello, los dos tendrían que estar de acuerdo y llegar a un consenso dependiendo de lo que quieren o de sus metas actuales. Por lo pronto, se conoció cuál es la respuesta de Beltrán.

¿EVELYN BELTRÁN QUIERE HIJOS CON TONI COSTA?

En una acostumbrada dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Evelyn Beltrán dio a conocer varios detalles acerca de su vida y de lo que está buscando en la actualidad, pensando en el futuro.

Fue así que le preguntaron si quiere tener un hijo más, a lo que ella respondió de una manera que dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores, quienes seguramente no lo esperaban.

Y es que Evelyn Beltrán aseguró que, por el momento, no está en sus planes traer un bebé más al mundo, por lo que eso está descartado. Si bien esa repuesta podría cambiar, lo cierto es que, hoy por hoy, no se ve con hijos con Toni Costa.

“Por el momento, estoy disfrutando mucho de mi hijo y de mi vida. En mis planes no está tener un bebé”, escribió la novia del español.

Evelyn Beltrán aseguro que no quiere tener más hijos, por el momento (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

LOS PLANES EN CONJUNTO CON TONI COSTA

Si bien, por ahora, Evelyn Beltrán no piensa en tener hijos, lo que sí tiene en su cabeza es mudarse al lado de Toni Costa, quien se acaba de comprar una nueva casa en Miami, cumpliendo uno de sus más grandes sueños.

De esta manera, Evelyn podría mudarse a dicho estado en un futuro cercano, aunque no es algo que le quite el sueño. “Pienso mudarme en un futuro, pero no tengo prisa”, dijo la modelo.