En las últimas semanas, uno de los temas del momento fue la confirmación de la relación entre Toni Costa y Evelyn Beltrán tras muchos meses en los que ambos negaban lo evidente. Pese a que los dos acapararon la atención de los medios de comunicación, muchos olvidaron a otro protagonista de este amor.

Si bien muchos mencionaban a Adamari López, expareja del español, aún faltaba conocer sobre Timbo Domínguez, el padre del hijo de Evelyn, con quien además tuvo una extensa relación de 8 años que terminó el año pasado de una forma no muy deseable para ninguna de las partes involucradas.

Ante la curiosidad de saber un poco más al respecto, el medio de comunicación People en español habló en exclusiva con Timbo Domínguez, quien no tuvo problema en contar su versión de los hechos y lo que siente al respecto de la nueva relación de su expareja.

Timbo Dominguez se hizo conocido cuando era pareja de Evelyn Beltrán (Foto: Timbo Dominguez / Instagram)

¿POR QUÉ EVELYN BELTRÁN TERMINÓ SU ANTERIOR RELACIÓN?

Uno de los temas que más incertidumbre provocó en la opinión pública era conocer desde cuándo Evelyn Beltrán había estado soltera antes de iniciar un nuevo romance con Toni Costa.

Además, también se quería saber por qué terminó con Timbo y él mismo dio los detalles, aunque dejó más dudas que certezas. Incluso, habló de una infidelidad.

“Evelyn y yo nos separamos en septiembre, así que ya van 7 meses. Estuvimos juntos un total de ocho años. Hice todo lo que pude para mantener unida a mi familia y mi relación, ya que la familia es muy importante para mí. La única razón que podía darme ella era que ya no era feliz. No fue hasta octubre que me enteré de la infidelidad”, dijo Timbo.

Cuando le preguntaron qué opina sobre el bailarín español dijo que absolutamente nada porque no lo conoce personalmente.

¿CÓMO SE LLEVA CON LA MADRE DE SU HIJO?

Timbo Domínguez y Evelyn Beltrán, durante todo el tiempo que estuvieron juntos, tuvieron un hijo de nombre Timothy, quien tiene cinco años en la actualidad, así que tiene que mantenerse en contacto con ella.

Al revelar cómo se lleva con la madre de su hijo y el tiempo que pasa con el menor, Timbo dio a entender que ella lo está dejando un poco de lado por motivos que desconocería.

“Nos vemos muy poco y tratamos de mantener nuestra comunicación solo sobre nuestro hijo, así que es bueno de esa manera. Vive con ella la mitad de la semana y conmigo la otra mitad. Pasa la mitad de su tiempo con ella y la otra mitad conmigo. Aunque a veces más conmigo, ya que ella está “ocupada”, y yo siempre estoy disponible para él”, añadió.

¿QUIÉN ES TIMBO DOMÍNGUEZ, EX DE EVELYN BELTRÁN?

Timbo Domínguez es un entrenador de salud y fisicoculturista que fue pareja de Evelyn Beltrán, con quien tiene un hijo llamado Timothy. El joven ganó reconocimiento durante su noviazgo de más de ocho años junto a la mexicana, con quien vivía en Estados Unidos.

El atleta disfruta usar sus redes sociales, donde no solo comparte imágenes con su hijo, sino también instantáneas de su anatomía, con el fin de dar a conocer sus logros en cuanto a su físico y así motivar a otros que sigan su mismo camino. MÁS DETALLES AQUÍ.