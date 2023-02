Los programas reality suelen ser competencias muy complicadas, llevando a sus participantes al extremo, por lo que es común que algunos concursantes decidan renunciar, tal como lo hicieron Macnelly Torres en “La isla de los famosos” o Tefi Valenzuela en Survivor México. Sin embargo, en el caso de “La casa de los famosos 3″, ya son tres los participantes que abandonan el show de Telemundo.

Como se recuerda, durante la segunda semana, la modelo Monique Sánchez, no soportó la presión y solicitó su salida del programa, mientras que en el caso de Aristeo Cázares, se especula que sus problemas legales con TV Azteca lo habrían obligado a abandonar la temporada.

A estos se suma un nuevo concursante que renuncia de Juan Rivera, quien sorprendió a los seguidores del reality de Telemundo solicitando su salida.

LOS ELIMINADOS DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

El pasado viernes, la producción anunció que llevaría a sentencia a cuatro participantes, los cuales serían salvados por votación del público o por el apoyo del líder de casa.

Fue así como Aylín y Osmel, los líderes de casa de la semana, decidieron salvar a Samira Jalil, una de las últimas en ingresar al reality, por lo que José Rodríguez, Diego Soldano y Rey Grupero pasarían a la sentencia.

De estos, y pese al apoyo que mostró la ganadora de la segunda temporada, Ivonne Montero, sería el cantante e influencer mexicano el que terminaría siendo eliminado del programa, pero no sería el único, pues en la misma gala también anunciaría su salida Juan Rivera.

Rey Grupero fue eliminado de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

LA RENUNCIA DE JUAN RIVERA

Con el paso de las semanas, el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera se había convertido en uno de los grandes favoritos para ganar la temporada. Sin embargo, eligió retirarse del programa.

“Sé que La casa de los famosos es una experiencia única, muy poca gente en el mundo ha tenido esta oportunidad. Me siento bendecido, me siento contento, me siento feliz, me siento en paz con mi decisión”, explicó a Jimena Gallegó.

De acuerdo con el cantante, su salida estaba relacionada con compromisos familiares, además de disculparse con quienes lo apoyaron.

“Hay cosas que tengo que atender en casa, cosas de mi salud, cosas de la salud de mi mujer. A los fanáticos que me apoyaron me siento, no sé si culpable de haberlos defraudado. Yo simplemente quería que la gente conociera a Juan”, señaló.

Si bien admitió que se sentía como uno de los favoritos, también destacó que su prioridad es su familia y por eso abandonaba la producción.

“Es más importante para mí en mi vida personal demostrarle a esa mujer (su esposa) que me ha entregado todo en su vida, que ella vale más que cualquier cosa, que ella vale más que el dinero, que ella vale más que la fama, que ella vale más que el programa”, agregó.