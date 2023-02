Diego Soldano se convirtió en otro de los habitantes de la tercera temporada de “La casa de los famosos”, que inició el pasado 17 de enero. Él ingresó en reemplazo de Aristeo Cázares, quien abandonó el reality tras haber permanecido 25 días. “Vivo en la Ciudad de México y tal vez me hayan visto en ‘La patrona’, ‘La doña’ o ‘Los miserables’, pero todo aquello fue ficción, esto es la vida real. Puedo hacer grandes amigos y también puedo hacer algún enemigo”, señaló en su video de presentación.

Si bien, es un rostro conocido en Telemundo, no todos saben quién es; por ello, te damos informamos lo que se sabe de este competidor que viene dispuesto a llegar a la final y teniendo como mayor ventaja haber visto desde fuera lo que ocurría dentro del programa, así que ya tiene bajo la manga una estrategia armada y sabe de antemano quiénes pueden ser sus aliados.

Diego Soldano forma parte de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE DIEGO SOLDANO

Nombre completo: Diego Soldano

Diego Soldano Lugar de nacimiento: Buenos Aires

Buenos Aires Nacionalidad: Argentina

Argentina Lugar de residencia: México

México Cumpleaños: 18 de enero

18 de enero Año de nacimiento: 1969

1969 Edad: 54 años

54 años Estatura: 1.82 m

1.82 m Instagram: @diegosoldano

@diegosoldano Twitter: @DiegoSoldano

@DiegoSoldano Facebook: @DiegoSoldanoTv

El actor roba suspiros a sus seguidores en redes sociales (Foto: Diego Soldano / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES DIEGO SOLDANO?

Diego Soldano es un reconocido actor que, tal como lo señaló en su video de presentación de “La casa de los famosos 3″, formó parte del elenco de “La patrona”, “La doña” y “Los miserables”. Le gusta el deporte.

3. ESTUDIÓ PARA SER ACTOR

Debido a que soñaba con ser histrión, estudió en el Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica, dependiente del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). Luego, siguió actuación en Buenos Aires con reconocidos personajes del mundo del entretenimiento como Julio Chávez, Patricia Palmer, Javo Rocha.

Una vez que fue a México se inscribió en talleres de actuación, técnica vocal y neutralización de acento. Asimismo, formó parte del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Aquí disfrutando un día soleado en la piscina (Foto: Diego Soldano / Instagram)

4. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

Soldano participó en las siguientes producciones televisivas: “Amor bravío” (2012), “La patrona” (2013), “Las trampas del deseo” (2013-2014), “Los miserables” (2014-2015), “Señora Acero” (2015-2016), “La Doña” (2016-2020), “Muy padres” (2017-2018), “Enemigo íntimo” (2018), “Desaparecida” (2020), “Madre solo hay dos” (2021) y “La madrastra” (2022).

5. TAMBIÉN HIZO TEATRO

El actor ha llevado su talento a las tablas. Las obras en las que actuó son “Muestra Anual” (2007-2008), “Convivencia” (2002), “Los de la mesa diez” (1998-1999) y “Loca Juventud” (1996-1997).

Esta imagen la subió el último día de 2022 (Foto: Diego Soldano / Instagram)

6. ROSTRO DE MARCAS

Durante los últimos dos años, Diego Soldano participó en más de 30 comerciales.

7. LE ENCANTA LOS DEPORTES

Para mantenerse en buena condición física, el actor va al gimnasio, pero tiene un deporte que le encanta: el squash, que lo practica con sus hijos y amigos.

Una de las actividades que practica es ir al gimnasio (Foto: Diego Soldano / Instagram)

8. ¿DIEGO SOLDANO TIENE PAREJA?

No, Diego Soldano no tiene pareja, tal como lo indicó antes de ingresar al reality, donde espera encontrar a la persona que conquiste su corazón. “La ventaja de entrar un poco más tarde es que ya vi que hay mujeres muy guapas y solas. Tengo el corazón abierto a lo que pueda pasar”, indicó.

9. ES PADRE

Hace algunos años, fruto de su relación con Ibana Lizárraga, el actor se convirtió en padre de tres hijos: Dante, Valentín y Emma, esta última es la menor y cumplió 6 años en abril de 2022.

El actor junto a sus hijos e Ibana Lizárraga (Foto: Diego Soldano / Instagram)

10. ¿QUÉ PIENSA DE LOS MENSAJES CARIÑOSOS QUE LE ESCRIBEN EN SUS REDES SOCIALES?

El mejor amigo de Arámbula no se hace ningún problema con los mensajes subidos de tono que le hacen sus seguidores en su cuenta de Instagram. “¡Me encanta! Lo disfruto mucho, creo que las redes sociales son para eso; en el caso mío, como actor se me llena el alma, el corazón. En Instagram y en Facebook hay gente que dice cosas tan bonitas, que sientes que los inspiras, en mi caso me reconforta muchísimo, me hacen sentir muy bien”, precisa al web La Cuarta.

11. ¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN MANTIENE CON ARACELY ARÁMBULA?

Aunque mucho se ha especulado que entre Diego Soldano y Aracely Arámbula existe o existió un romance, lo cierto es que los dos actores son grandes amigos, algo que han cultivado con el paso del tiempo al haber coincidido en cuatro producciones.