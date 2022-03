Sin lugar a duda, María Félix es una de las máximas referentes de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano; y aunque dejó de existir hace dos décadas, su legado continúa vigente. Al ser considerada una estrella en la historia del país azteca, la vida de la diva será llevada a las pantallas, esta vez TelevisaUnivision se encarga de producir “La Doña”.

Esta producción está a cargo de Carmen Armendáriz, conocida por las novelas “Te acuerdas de mi” y “La usurpadora”. “Retratar la vida de una figura emblemática de México y el mundo, y una mujer adelantada a su época que rompió estereotipos es un reto y una responsabilidad enorme (...). Su historia sigue vigente en la actualidad, la cual inspira y empodera a las mujeres generación tras generación. Estoy orgullosa de producir la primera serie sobre la vida de María Félix que representará fielmente el legado que nos dejó”, dijo.

Debido a que la biopic es producida por Televisa Studios, su transmisión se dará a través de ViX+, la opción premium del servicio de streaming de TelevisaUnivision.

Se sabe que el rodaje, basado en la historia de ‘María Bonita’, comenzó el 14 de marzo de este 2022 por lo que muchas interrogantes comenzaron a surgir en torno a quién o quiénes la interpretarán a lo largo de las diferentes etapas de su vida. Si aún no lo sabes, a continuación, te lo contamos.

María Félix es un ícono de la Época de Oro del Cine Mexicano (Foto: AFP)

LAS ACTRICES QUE DARÁN VIDA A MARÍA FÉLIX EN “LA DOÑA”

Serán tres las actrices que interpretarán a la reconocida actriz María Félix, quien filmó películas en Argentina, España, Italia y Francia.

Sandra Echeverría

La actriz mexicana representando a María Félix (Foto: Sandra Echeverría / Instagram)

Sandra Echeverría representará en María Félix en su momento profesional más glorioso; es decir, llevará la mayor carga del personaje.

“No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratará su vida (…). ¡Pellízquenme porque no me la creo! Un personaje icónico de México. Cómo dirían por ahí “la mujer que se robó el siglo”, escribió emocionada la actriz en su cuenta de Instagram.

Echeverría tiene una carrera en el mundo de la actuación desde 2002, logrando participar en 14 series de televisión siendo la última “La usurpadora” (2019) y 17 películas. Ella nació en Ciudad de México el 11 de diciembre de 1984.

Ximena Romo

La joven actriz destaca en la pantalla grande (Foto: Ximena Romo / Instagram)

Ximena Romo dará vida a María Félix durante su etapa de juventud. Al igual que la otra protagonista de la seria, no pudo ocultar su emoción.

“Con la rienda en la mano, de este caballo no me tumban, no me importa lo que digan. Después de meses de preparación, estudio, corajes, caballos, libros, videos, películas, en fin, compenetración absoluta para tomar una gran responsabilidad, ayer [14 de marzo] por fin empezamos el rodaje que retrata la vida de la mujer más importante de México. Hoy más que nunca su historia y su legado nos hablan de forma directa a las mujeres y al mundo. No puedo dormir de la emoción”, redactó.

Romo nació en Ciudad de México el 14 de abril de 1990. Debutó en el cine el año 2008, de la mano de Geyrardo Naranjo en la película “Voy a explotar”. Participó entre 2011 y 2016 en cinco producciones televisivas, mientras que en la pantalla grande filmó 15 películas. “Dime cuando tú” y “La diosa del asfalto” son las últimas que se estrenaron en 2021.

Abril Vergara

Gracias a su talento, la adolescente fue convocada para el elenco de la serie de María Félix (Foto: Abril Vergara / Instagram)

Abril Vergara caracterizará a la ‘Diva de México’ en su faceta de niñez y adolescencia. Al igual que sus compañeras se mostró muy contenta por integrar a esta producción.

“Estoy más que feliz y emocionada de participar en este proyecto: la primera serie sobre la vida de María Félix, una de las mujeres y actrices más representativas y emblemáticas de México, que se verá en exclusiva por ViX +!”, escribió.

Vergara es una actriz muy talentosa que ha su corta edad se está abriendo paso en la industria. En su cuenta de Instagram señala que es modelo y que le encanta actuar. Asimismo, es alumna del CEA infantil de Televisa.

FOTO DE LAS TRES ACTRICES COMO MARÍA FÉLIX

En una imagen aparecen las actrices Sandra Echeverría, Ximena Romo y Abril Vergara representando, en diferentes etapas de su vida a María Félix.