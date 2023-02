Luego de su sorpresiva renuncia a la tercera temporada de “La casa de los famosos”, en la que no alcanzó ni a despedirse de sus compañeros del programa de Telemundo, los rumores de una presunta demanda de TV Azteca contra Aristeo Cázares han tomado fuerza en redes sociales y medios de comunicación.

Y es que, como se recuerda, el atleta renunció a la cadena mexicana para participar en el programa de Telemundo, siendo uno de los favoritos para llevarse los 200 mil dólares que ofrece el reality. Sin embargo, esta no habría sido aceptada, por lo que ahora el novio de Renata Salas podría enfrentar problemas legales.

Precisamente este habría sido el motivo de su renuncia al reality, pues tal como mencionó el conductor Héctor Sandarti, Cázares tenía “problemas pendientes que debía resolver”, mientras que Paty Navidad aseguró a sus compañeros que “es algo legal y que viene de Azteca”, antes de ser silenciada.

El mexicano abandonó el programa de Telemundo por "motivos personales" (Foto: Aristeo Cázares / Instagram)

LA CARRERA DE ARISTEO CÁZARES CON TV AZTECA

Para nadie es un secreto que la estrella de 27 años fue por muchos años una de las figuras más destacadas de la cadena de Ajusco, participando en programas reality como “La Isla”, “MasterChef Celebrity” y siendo parte del equipo de transmisión de “Venga la Alegría”. Del mismo modo, el momento de gloria del deportista llegó con su victoria en “Exatlón México” de 2017, donde sustituyó a Yahir Ocampo.

Si bien consiguió fama en TV Azteca, el artista reveló que buscando su crecimiento, solicitó su liberación de contrato y así participar de “La casa de los famosos”, iniciando los trámites y comunicando su salida a los directivos de la cadena.

“Yo renuncié, avisé desde noviembre. Las razones son personales y por crecimiento profesional. Lastimosamente no aceptan… Veo algunas menciones en televisión, en redes sociales y me causa un poco de conflicto. Yo no estoy a favor de muchas cosas que están sucediendo, pero respeto que cada quien tiene sus métodos, yo no soy del tipo de persona que esté buscando cosas raras”, explicó en sus redes sociales.

Durante su paso por Masterchef (Foto: Aristeo Cázares / Instagram)

LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE CÁZARES CON TV AZTECA

Si bien expresó en redes sociales que buscaba salir de TV Azteca, Cázares no habría seguido los canales habituales, por lo que el equipo de abogados de la cadena estaría apelando a las cláusulas del contrato que firmó años atrás.

En este vínculo, se establece que la televisora tiene un derecho de la imagen de la celeb de México, por lo que, para unirse a “La Casa de los Famosos”, este debió negociar con la empresa, de manera que esta permita su ingreso o niegue la solicitud.

Del mismo modo, en el contrato se especifica que tiene control sobre su imagen, decidiendo con qué personas puede relacionarse, esto de acuerdo a sus intereses.

Del mismo modo, el portal Terra asegura que el contrato de Cázares está valorizado en un millón de pesos y que este sería el motivo de su salida de “La Casa de los Famosos”, pues la cadena dispuso que este sea parte de “Exatlón México All Star 2023”.