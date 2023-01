Aristeo Cázares es otro de los integrantes de “La casa de los famosos 3″ y ni bien ingresó se convirtió en el primer líder de esta temporada, título que le sirve para no ser nominado a eliminación durante esta semana y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros de salir del programa. Si bien, su elección fue celebrada por los internautas, para muchos el hecho de que haya elegido a Juan Rivera como su acompañante en la suite, los dejó sorprendidos.

Pero este participante sí que tiene las cosas claras, pues se considera un “espectador con una vista periférica altamente desarrollada”, por lo que observa prácticamente todos los detalles. “También tengo un olfato y oídos desarrollados. No me gustan las tapas salpicadas ni los baños tapados; si descubro al responsable, yo mismo me haré cargo de ese sujeto”, advirtió en su video de presentación.

1. DATOS PERSONALES DE ARISTEO CÁZARES

Nombre completo: Aristeo Cázares

Lugar de nacimiento: Veracruz

Nacionalidad: Mexicana

Cumpleaños: 11 de agosto

Año de nacimiento: 1995

Edad: 27 años

Instagram: @ariscazares

YouTube: @AristeoCazares

2. ¿QUIÉN ES ARISTEO CÁZARES?

Aristeo Cázares es un deportista urbano, cuya especialidad es el parkour, actividad física basada en la capacidad motriz de una persona; por tanto, considera la ciudad y los parques sus centros de diversiones. Él gana popularidad tras ganar la segunda temporada de “Exatlón México”.

3. TIENE EXPERIENCIA EN PROGRAMAS TELEVISIVOS

Cázares debutó en la pantalla chica en la sexta temporada del programa llamado “La isla, el reality” en 2017.

Entre 2018 y 2019, Aristeo participa de la segunda temporada de “Exatlón México”, donde resulta ser el gnador.

Durante 2020 y 2021, el deportista retorna a TV Azteca con “Exatlón: Titanes vs Héroes”, pero es eliminado y queda en el décimo lugar.

En 2021, Aristeo Cázares ingresa a la primera temporada de “MasterChef Celebrity México”, quedando en el octavo puesto.

En 2022, retorna a “Exatlón: All Star” de TV Azteca, termina en la octava ubicación.

4. ES CONDUCTOR DE UN PROGRAMA

En octubre de 2021, Aristeo Cázares fue convocado para ser uno de los conductores de “Venga la alegría” los fines de semana, alcanzando más fama.

5. RENUNCIA A TV AZTECA

Aunque Aristeo Cázares formaba parte de TV Azteca, él decidió renunciar porque buscaba crecer profesionalmente en otras casas televisoras, fue así que se lo invitaron a “La casa de los famosos”.

6. ¿CÓMO SE CALIFICA ARISTEO?

Aristeo se considera una persona muy observadora, a la que no se le escapa ningún detalle, pues está pendiente de absolutamente todo. Asimismo, no tolera el desorden y falta de limpieza.

7. ¿ARISTEO CÁZARES TIENE PAREJA?

Sí, Aristeo Cázares tiene novia, su nombre es Renata Salas, con quien tiene fotos en sus redes sociales y a la que dedica frases hermosas.