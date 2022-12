La tercera temporada de “La casa de los famosos” sí que arderá con los integrantes que están ingresando al reality de Telemundo, que arranca oficialmente el 17 de enero de 2023 a las 7:00 p.m. (hora del Este), toda vez que uno de los participantes es nada más y nada menos que Juan Rivera.

Sí, el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera formará parte de las celebridades que ingresa a convivir bajo un mismo techo con otros reconocidos personajes, quienes serán vigilados las 24 horas del día y los siete días de la semana por cámaras y micrófonos, ubicados estratégicamente.

“A veces el mundo te quiere cerrar una puerta, pero Dios te abre una más grande, así que hay que pasarle”, escribió en su cuenta de Instagram tras confirmarse su presencia. A continuación, quién es y todo lo que debes saber sobre él.

Juan Rivera, el hermano de Chiquis y Lupillo, formará parte de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE JUAN RIVERA

Nombre completo: Juan Rivera Saavedra

Juan Rivera Saavedra Lugar de nacimiento: Los Ángeles, California

Los Ángeles, California Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 22 de febrero

22 de febrero Año de nacimiento: 1978

1978 Edad: 44 años

44 años Instagram: @juanriveramusic

2. TIENE UNA FAMILIA DE ARTISTAS

Juan Rivera es uno de los integrantes de las familias que lideran la música regional mexicana. Los padres de la intérprete de “Paloma negra” son Pedro Rivera y Rosa Saavedra, quienes se conocieron en un concurso de canto en 1958, en Hermosillo.

Asimismo, tiene cinco hermanos, entre los más conocidos están: Jenni Rivera, popularmente conocida como ‘La Diva de la Banda’, y Lupillo Rivera, quien también se dedica a la música y es llamado ‘El Toro del Corrido’. Además, es tío de Chiquis Rivera.

Jenni Rivera y su hermano menor tenían una gran relación (Foto: Juan Rivera / Instagram)

3. TRABAJÓ CON SU HERMANA JENNI RIVERA

Antes de la partida de Jenni Rivera el año 2012, Juan Rivera trabajó al lado de la artista, pues se sabe que eran bastante cercanos. Él se desempeñó como productor musical de Enterprises, con el que lanzó proyectos importantes, tal como lo hizo en 2013 con “Jenni Vive”; además, aseguró que produjo 19 de 29 canciones que aparecieron en la bioserie de Netflix “Mariposa de Barrio”, pero -según él- jamás le pagaron lo que realmente valía.

4. ENFRENTAMIENTOS FAMILIARES

Durante uno de sus viajes a algunos países (Foto: Juan Rivera / Instagram)

5. ES CANTANTE

Juan Rivera también ha incursionado en la música desde los 16 años y es cantante. Su primer disco “El atizador” fue lanzado en 1996, entre sus temas más reconocidos en su carrera están: “El ser equivocado” y “La lámpara”, que se posicionaron en las listas latinas de Billboard.

6. INCURSIONÓ EN LA ACTUACIÓN

El hermano menor de Jenni Rivera también actuó en algunas producciones: “La dinastía de Los Pérez” (1994) y “Jefe de nadie” (2001).

Una fotografías de cuando el hermano de Jenni Rivera era joven junto a su amada Brenda (Foto: Juan Rivera / Instagram)

7. ESTUVO EN PRISIÓN

En 1995, cuando Juan Rivera tenía 17 años fue encarcelado por posesión de drogas, una situación que lo llevó a pensar en quitarse la vida, pues sintió experimentó la humillación de todos, pero supo reponerse.

“Sé que será una experiencia ni tan diferente, pues estuve en el ‘bote’ siete meses con gente que no conocía y me tuve que adaptar. Veremos cómo lo aprendido allá lo puedo utilizar acá [en La casa de los famosos]. Para toda la gente que me critica, me vea, y sepa realmente quién es Juan Rivera”, dijo a Telemundo.

8. ¿CÓMO CONOCIÓ A SU ESPOSA?

El tío de la Chiquis contó a “Suelta la sopa” que conoció a su esposa cuando era menor de edad, antes de entrar a prisión: “Ya teníamos seis meses y sentí que ella estaba cambiando algo en mí. Tenía 17 años bien vividos y por algún motivo sabía que esa era la mujer con la que me iba a quedar. Dije: ‘La voy a embarazar’. El 14 de febrero de 1995 fue el día. Me encerraron el 24 de ese mes y el 13 marzo me avisan que está embarazada. A los meses que salí me la traje a mi casa”. Ellos se casaron y tienen cuatro hijos: Marina, Johnny, Divine y Frido.