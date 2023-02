La tercera temporada de “La casa de los famosos” se encendió más con la llegada de Samira Jalil, quien reemplaza a Monique Sánchez, la participante que ingresó gracias al voto del púbico, pero terminó abandonando el reality tras nueves días de permanencia. “Tengo una personalidad que ni se la imaginan: soy espontánea, directa y no tengo ningún tipo de filtros. Tengo alma de campeona y el que me la quiera hacer difícil, me la engullo en tan solo un segundo, ¡créanmelo!”, adelantó durante su video de presentación.

Si aún no sabes quién es ella, no te preocupes que te contamos a continuación. Lo único que podemos adelantar, de acuerdo con sus propias palabras, es que a ella no le interesa haber entrado casi un mes después de iniciado el programa de Telemundo, pues llega a jugar y sobre todo a ganar.

Samira Jalil forma parte de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE SAMIRA JALIL

Nombre completo: Samira Salomé Jalil

Samira Salomé Jalil Lugar de nacimiento: Buenos Aires

Buenos Aires Nacionalidad: Argentina

Argentina Residencia: México

México ¿Dónde se ha criado? España

España Cumpleaños: 20 de noviembre

20 de noviembre Año de nacimiento: 1991

1991 Edad: 31 años

31 años Estatura: 1.72 m

1.72 m Instagram: @samira.jalil

@samira.jalil TikTok: @samira.jalil

Celebrando cuando Argentina ganó la Copa del Mundo (Foto: Samira Jalil / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES SAMIRA JALIL?

Samira Jalil es una argentina de 31 años que se ha criado la mayor parte de su vida en España, país donde es muy conocida por haber participado en diversos programas y ha dado de qué hablar por su carácter fuerte.

3. ERA UNA DE LAS SEGUIDORAS QUE BUSCABA ENTRAR A “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″

La argentina formó parte de los diez seguidores que buscaban ingresar a la tercera temporada de “La casa de los famosos”, pero no logró convencer al público y perdió ante Monique Sánchez, quien terminó abandonando el programa. Pero ahora, ella está de regreso, no para una selección, sino como habitante del reality. Cabe señalar que cuando pugnaba un cupo se describió como un “huracán argentino”.

Ella no teme decir las cosas de frente, aunque sus palabras lastimen (Foto: Samira Jalil / Instagram)

4. TIENE EXPERIENCIA EN PROGRAMAS TELEVISIVOS

Samira Jalil tiene experiencia en programas televisivos, especialmente en España, donde ha vivido muchos años. Así tenemos:

“Mujeres y hombres y viceversa” . Llegó al reality en 2009 como pretendienta de Rafa Mora. Debido a su polémica participación se convirtió en tronista en dos ocasiones en 2010, la primera vez salió del programa por no respetar las normas y en la segunda ocasión escogió a Jonathan, aunque más adelante reconocería no haber elegido bien y se arrepintió.

. Llegó al reality en 2009 como pretendienta de Rafa Mora. Debido a su polémica participación se convirtió en tronista en dos ocasiones en 2010, la primera vez salió del programa por no respetar las normas y en la segunda ocasión escogió a Jonathan, aunque más adelante reconocería no haber elegido bien y se arrepintió. “Cámbiame VIP”. En 2017 fue participante del programa dedicado al cambio de imagen de varios famosos.

En 2017 fue participante del programa dedicado al cambio de imagen de varios famosos. “La casa fuerte”. En 2020, Samira Jalil formó parte del concurso de telerrealidad, que consistía en encerrar a varios famosos o conocidos del grupo Mediaset en una villa, donde concursan por parejas. Su compañero fue Antonio Pavón y terminar en el segundo lugar.

En 2020, Samira Jalil formó parte del concurso de telerrealidad, que consistía en encerrar a varios famosos o conocidos del grupo Mediaset en una villa, donde concursan por parejas. Su compañero fue Antonio Pavón y terminar en el segundo lugar. “Resistiré”. La argentina estuvo en 2022 en la segunda temporada del reality show producido por MTV Latinoamérica. Fue una de las finalistas.

La argentina es muy activa en sus redes sociales, donde enamora con sus fotografías (Foto: Samira Jalil / Instagram)

5. FUE RELACIONADA CON FAMOSOS

El nombre de Samira Jalil fue relacionado con varios futbolistas famosos como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Marc Bartra y Guti, precisa El Confidencial.

6. ESCÁNDALO CON FUTBOLISTAS

El escándalo en torno a la argentina surgió cuando fue relacionada con las fiestas privadas de futbolistas. Jalil pasó por el polígrafo en “Sábado Deluxe” para contar cómo eran esas reuniones, pero al final se descubrió que tuvo intimidad con varios jugadores a cambio de dinero y regalos. Ella aclaró que no se prostituía.

7. PASÓ VARIAS VECES POR EL QUIRÓFANO

Samira jamás niega haber pasado por el quirófano para realizarse algunas cirugías y así realzar su belleza. En su cuenta de Instagram dijo: “Llevo bótox en la frente para prevenir arrugas; tengo ácido hialurónico en los labios para hidratar, rellenar y que sean simétricos; llevo pestañas postizas por comodidad y facilidad a la hora de salir de casa; me puse 360 gramos en cada pecho para estar mejor de lo que estaba”.

Una imagen donde luce su espectacular figura y hace suspirar a sus miles de seguidores (Foto: Samira Jalil / Instagram)

8. ¿SAMIRA JALIL TIENE PAREJA?

Actualmente, el estado sentimental de Samira Jalil se desconoce, pero al parecer no tendría pareja.

9. ¿QUIÉNES FUERON SUS NOVIOS?

Ella tuvo una relación de seis meses con José Fernando, hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado. Asimismo, estuvo andando con Diego Matamoros; Hugo Paz, exnovio de Sofía Suescun; y Kiko López.

"Progresar y ser feliz, esa es la meta", escribió antes de ingresar a "La casa de los famosos 3" (Foto: Samira Jalil / Instagram)

10. EN EL ASPECTO SENTIMENTAL, ¿CÓMO ES?

Ella se considera muy apasionada, aunque también extremadamente celosa. Dependerá del trato que recibe, llegando a ser muy dócil como cruel.

11. ¿CÓMO SE CALIFICA SAMIRA JALIL?

Samira Jalil se califica como una mujer directa, fría y calculadora. Es extrovertida y no teme decir lo piensa sin ningún filtro, aunque sus palabras puedan herir a alguien; asimismo, odia perder.