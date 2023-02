Luego de un intenso concurso en el que llegó a la final junto a Salvador Zerboni, Toni Costa y Nacho Casano, fue Ivonne Montero la que se coronó como la ganadora de la segunda temporada de “La casa de los famosos″, llevándose el gran premio del programa.

Durante su paso por el reality de Telemundo, la actriz fue el blanco de las críticas y ataques de varios de sus compañeros, principalmente con Laura Bozzo y Daniella Navarro, concursantes con las que continuó su rivalidad luego de salir del programa.

Una de las características de la protagonista de telenovelas como “Anita, no te rajes” y “Sin vergüenza” en el programa es la de mostrar su lado más maternal, velando por el futuro de su hija, cuyo tratamiento iba a pagar con los 200 mil dólares que ofrece la cadena.

Ivonne Montero fue la ganadora de la segunda temporada de "La casa de los famosos" (Foto: ivonnemonterofans / Instagram)

IVONNE MONTERO APOYA AL REY GRUPERO

A través de sus redes sociales, la ganadora de la temporada reveló quién es su favorito para llevarse la tercera entrega del programa de convivencia más controversial de la televisión latina en Estados Unidos.

“Probablemente a muchos de ustedes no les vaya a gustar mi decisión, es muy respetable”, adelantó Montero.

Y es que la actriz y modelo sabe que uno de los personajes más polémicos y criticados de la temporada es el Rey Grupero, por lo que advirtió que era su opinión y que esta se debía a que la apoyó cuando estaba en el programa.

“Ustedes saben que cada fin de semana yo emito una petición de votación. Quiero que sepan que este fin de semana afortunadamente ninguno de los que son las personas que me gustan y con las que estoy a favor están nominados. Dentro está una persona a la cual yo le tengo mucho agradecimiento porque en su momento él me estuvo apoyando muchísimo cuando yo estaba dentro de La casa de los famosos e independientemente de que esté yo de acuerdo o no con ciertos momentos, ciertas acciones o ciertas palabras con él, pues no significa que esté en su contra. Y lo que sí quiero hacer es como retribuirle de alguna manera”, explicó.

¿POR QUÉ IVONNE MONTERO SE ALIÓ CON EL REY GRUPERO?

Era evidente que la explicación de la actriz no iba a ser suficiente, pues su papel durante su paso en el programa era totalmente opuesto al que ejerce actualmente el influencer y cantante.

“Ojalá que no reciba yo malos comentarios. Finalmente, esto es una decisión personal y así como uno exige respeto, pues también hay que brindarlo. Entonces en esta ocasión yo quiero pedir votaciones para Rey Grupero, para ti Rey Grupero que yo supe que me apoyaste muchísimo dentro de la casa y te lo agradezco muchísimo y aquí te devuelvo acción”, agregó la mexicana.

En más de una ocasión, la modelo dejó en claro sus motivos, en un intento por liberarse de la responsabilidad por las actitudes del influencer mexicano, uno de los más polémicos de la temporada.

“Sé perfectamente que muchos de ustedes no están de acuerdo que él se mantenga dentro de la casa, pero vuelvo y repito estoy apoyándolo por todo el apoyo para devolver esa mano que él tendió hacia mi persona”.