No cabe duda de que el 2022 es uno de los años más importantes en la carrera de Ivonne Montero, quien consiguió establecerse en una destacada figura de la televisión tras derrotar a Salvador Zerboni y Nacho Casano en la gran final de “La casa de los famosos” de Telemundo.

Y es que la protagonista de “Anita, no te rajes” y “Sin vergüenza” no solo se impuso en el reality, sino que, además, se dio el lujo de rechazar una propuesta para unirse a un reconocido reality, esto pese a su gran experiencia en estos programas, pues ya había resultado vencedor de un programa conducido por Jaime Camil.

Sin embargo, no todo ha sido positivo para la celeb de Estados Unidos, pues recientemente se reveló que sufrió un fuerte accidente por el que terminó siendo ingresada en un hospital de emergencia.

EL ACCIDENTE DE IVONNE MONTERO

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 1,2 millones de seguidores, la actriz mexicana compartió fotos de su visita a un centro médico y aseguró que estuvo muy cerca de perder la visión.

“Un descuido fatal familia… ¡Mándenme sus buenos deseos!”, compartió Montero, junto a unas fotos en la que muestra el daño que sufrió por el descuido.

Días después, la actriz de 48 años conversó con “De Primera Mano” y dio más detalles del incidente que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre. Según comentó, colocó sus pupilentes (lentes de contacto) en un líquido para los ojos que no era el indicado para sus implementos.

La actriz mexicana se quemó las córneas en un descuido (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

“Olvidé llevar el líquido de agua salina que va en el estuchito para colocar los lentes y se me hizo muy fácil ponerlos en gotas para los ojos”, explicó.

De acuerdo con la actriz, esto le produjo fuertes dolores oculares, por lo que tuvo que ser ingresada a un centro médico.

“Me pongo el pupilente y siento un ardor impresionante, me los quito, los enjuago muy bien, me los vuelvo a colocar y estuve alredor de una hora con ellos en los ojos, entonces me venía un ardor muy fuerte”, indicó.

Producto del dolor tan fuerte que sentía, el director de “Busco el hombre de mi vida, marido ya tuve”, la obra teatral en la que participaba, la llevó a un hospital cercano, donde le revelaron que tenía quemaduras en las córneas, pues se trataba de un líquido muy abrasivo.

“Nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis ojos, a las córneas, me quemé ambas córneas, yo ya veía borroso, me los quité y cuál es la sorpresa que ya no tenía visión, solo veía sombras, luces, no identificaba”, añadió.

Afortunadamente, el daño resultó ser reversible y la actriz se sometió a un lavado de ojos y le parcharon el ojo izquierdo mientras dura su recuperación.