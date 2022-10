Luego de ganar la segunda temporada de “La casa de los famosos”, la fama de Ivonne Montero no hizo más que crecer, pasando de ser una reconocida actriz de telenovelas a una de las figuras más influyentes del entretenimiento, gracias a su carisma y su historia de superación junto a su hija.

Y es que la protagonista de telenovelas como “Anita, no te rajes” y “Sin vergüenza” ha conseguido colocarse como un importante personaje tras su salida del programa de Telemundo, llegando a rechazar una propuesta para unirse a un nuevo y reconocido reality.

Sin embargo, la fama no siempre acompañó a la celeb de México, pues antes de ingresar a la televisión en su victoria en el reality “Qué nochecita”, la actriz se desarrolló en otros campos.

Ivonne Montero fue la ganadora de la segunda temporada de "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

IVONNE MONTERO TRABAJÓ EN LIVERPOOL

En conversación con Yordi Rosado, Ivonne Montero recordó cuál fue uno de sus primeros empleos y cómo fue la experiencia de vida antes de ser famosa.

Según reveló la actriz de 48 años, esta trabajó como vendedora en la tienda departamental Liverpool, en el área de zapatería de la sucursal Perisur, plaza ubicada en la Ciudad de México, lo cual causó sorpresa en Yordi, quien reveló que fue parte del departamento de cocina de “Palacio de Hierro”.

La experiencia de Montero ocurrió cuando esta tenía solo 18 años y la recuerda de manera positiva, pues le sirvió como ingreso por varios años.

“Yo ya quería trabajar porque mi hermana ya estaba trabajando, en Suburbia. Una superexperiencia, estuve cuatro años trabajando ahí“, explicó la mexicana.

Del mismo modo, destacó que si bien no tenía necesidad, insistió a sus padres para que le permitan trabajar, pues no quería que ellos le den dinero. “Ustedes todavía no necesitan trabajar”, les habría dicho.

Durante este tiempo, Ivonne comenzó a grabar algunos comerciales, siendo reconocida por algunos clientes, quienes cuestionaban su trabajo.

“Veía y decían, ‘oye, ¿no eres tú la que sale en el comercial?, ¡¿y por qué estás aquí vendiendo zapatos?!’, pues sí, sí soy yo”, reveló entre risas.

Finalmente, Montero reveló que varios de sus conocidos y amigos los conoció gracias a su experiencia en la tienda departamental, a la cual le guarda especial cariño.

“Tengo amigas de antaño, que siguen trabajando ahí (...), tengo buenas amistades de Liverpool, que les mando un abrazo grande”, sentenció.