Existen experiencias que marcan para toda la vida y esto lo sabe muy bien Yordi Rosado, quien relató una aterradora situación paranormal que le tocó vivir en su infancia. Como nos tiene acostumbrados, el famoso conductor, productor y autor mexicano no se guardó nada.

El exintegrante de Otro Rollo sacudió las redes sociales al recordar cuando lloró de miedo tras ver un fantasma en su cuarto. “Tendría como unos 6 años y me despierto, paso de mi cuarto al cuarto de mis papás. De repente me paro y veo una señora volando con un vestido blanco, vaporoso, como nos imaginamos a La Llorona”, empezó contando.

Ante este inesperado momento, Yordi quedó en ‘shock’. “Siento que me agarra en sus brazos y me empieza a levantar, y yo un grito. Mi papá se paró como loco, mi mamá se despertó, me ven en el piso y yo ‘una señora me agarró’”, agregó.

Según el originario de Ciudad de México, su padre “llamó a la policía, empezaron a buscar en la casa, no es posible que este niño esté llorando de esta manera”. Desafortunadamente, eso no fue todo, pues esa misma noche “me acuerdo que estaba sentadito contra la cabecera y de repente veo como un duende que se me asoma en la puerta y me hace ‘vas a ver’”.

“Me tuvieron que llevar al psicólogo”

En ese sentido, el también ‘youtuber’ sostuvo que en su familia “hay varias personas que tienen una sensibilidad para ver gente que ya murió. Quizá solamente esa vez lo vi, era muy real, muy vivido”.

Yordi Rosado es activo en sus plataformas digitales y bordea los dos millones de seguidores. (Imagen: @yordirosadooficial / Instagram)

Después de esta escalofriante anécdota, Rosado confesó que no podía dormir en su habitación: “Me tuvieron que llevar al psicólogo del miedo que tenía. Tenía un miedo a la oscuridad perrísimo, entonces en las noches me despertaba y corría al cuarto de mis papás. Todas las noches me paraba con terror”.

¿Qué hace Yordi Rosado?

Nacido el 16 de octubre de 1971, Yordi Galo Rosado Álvarez se ha desempleado como productor y conductor de exitosos programas de televisión como Otro Rollo, Está Cañón, La última y nos vamos y De Noche todo pasa.

