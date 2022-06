Hace tres semanas, la actriz y modelo peruana Tefi Valenzuela fue una de las sorpresas en la temporada 2022 de “Survivor México”, el reality de supervivencia de TV Azteca.

Casi llegando al final de la semana 3, los participantes deberán escoger a quien colocan en sentencia, de acuerdo a su esfuerzo y trabajo en grupo. Sin embargo, a Salime, la primera eliminada, se sumó recientemente Stephanie Valenzuela.

Durante la última edición del programa, la expareja de Eleazar Gómez sorprendió al revelar al público y compañeros de “los halcones” sus intenciones de abandonar la isla ubicada en República Dominicana.

Stephanie Valenzuela también fue parte de "La casa de los famosos" de Telemundo. (Foto: Tefi Valenzuela / Instagram)

TEFY VALENZUELA ABANDONA “SURVIVOR MÉXICO”

En reunión con sus compañeros de tribu, que negaba con la cabeza en desaprobación por la decisión, la peruana indicó que no podía más con la dura prueba del reality.

“Quiero decirles que en la vida he aprendido a saber cuando ya es suficiente, la gente que está aquí realmente soporta cosas que en la pantalla no se pueden imaginar, el sol más fuerte que puedan imaginarse, frío, lluvia en las noches, diarreas, vómitos, no comer por días, que te enfrenten a gastar tu poca energía al día siguiente en competencias y son cosas que ya empezaban a afectar mi salud, me da muchísima pena, pero creo que para mí la experiencia en Survivor ya fue suficiente y debo rendirme, retirarme ya del programa”, explicó.

Esto, sin embargo, no sería lo peor, pues, con la salida de Valenzuela, la “Tribu Halcón” se queda con nueve integrantes, debido a que hace una semana fue eliminada la chef Salime Sadek.

“Los estás dejando en clara desventaja, de esto trata Survivor México, nadie dijo que iba a ser sencillo, incluso se advirtió que era un Survivor más poderoso, más agresivo”, advirtió el conductor Carlos Guerrero “Warrior”.

Si bien la actriz indicó que su decisión se debe a que no soporta las duras condiciones del reality, muchos usuarios en redes sociales recordaron que la actriz era una de las nominadas al exilio, situación que la peruana, acusaron, no estaba dispuesta a vivir.

STEPHANIE VALENZUELA SE DESPIDE DE “SURVIVOR MÉXICO 2022″

Tras tomar la decisión, Valenzuela intentó despedirse de su compañeros, quienes, no obstante, no recibieron bien la despedida de “Tefy”, pues mientras Nahomi le hizo un desplante, una voz la acusó de solo pensar en ella misma.

“Desde mi corazón les digo que nunca me voy a olvidar de esto, nunca me voy a olvidar de Survivor, cambió mi vida, sé que para bien, pero es momento de elegir por mí primero”, se despidió.