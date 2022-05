No es extraño que los programas de televisión especializados en espectáculos estén comentando acerca de las polémicas de Ángela Aguilar que se han presentado en los últimos meses. Lo que sí llama la atención o genera cierta preocupación es la forma en la que se critica o las palabras que se usa, pues el objetivo es no faltar el respeto a nadie.

Temas que han sido tocados últimamente acerca de la hija de Pepe Aguilar es su anterior relación con Gussy Lau, la cual se conoció tras la filtración de unas fotografías besándose, y también su burla a unos tenis baratos a través de sus redes sociales, que le costó una llamada de atención tremenda entre los usuarios de estas plataformas.

Casualmente, en el programa “De primera mano” estaban hablando de esta controversia de Ángela Aguilar respecto a sus palabras acerca del calzado al cual “destruyó”. A diferencia de otras ocasiones, en el segmento estuvo invitada Tefi Valenzuela, artista peruana que radica en México y que tuvo la oportunidad de dar su opinión.

Para mala suerte de ella, al hablar parece haber olvidado que estaba en un programa en vivo o que existen palabras que no se pueden utilizar en algunos países debido a que significan groserías o cosas que en medios de comunicación no se tocan abiertamente, así que dijo algo por lo que ha sido muy criticada.

La peruana cometió un error mientras comentaba sobre Ángela Aguilar (Foto: Tefi Valenzuela / Instagram)

¿QUÉ DIJO TEFI VALENZUELA SOBRE ÁNGELA AGUILAR?

En un principio de la entrevista, la artista sudamericana estaba teniendo un común desenvolvimiento frente a las cámaras y expresó con propiedad lo que pensaba sobre todo lo que estaba ocurriendo con Ángela Aguilar, cantante de 18 años que ha conseguido una fama tremenda en su país natal.

“No hay buena ni mala publicidad, te critiquen o no te critiquen, te están haciendo publicidad y yo creo que quiere estar en este medio, viene de la dinastía de Pepe Aguilar. Tiene que empezar y no sentirse tanto si la critican, no sentirse tanto por las cosas y saber que en este medio va a tener que lidiar con que comenten bien y mal de ella”, fueron algunas de sus palabras.

Sin embargo, al continuar conversando, metió la pata al mencionar una grosería que en México es fuerte. El momento fue tan vergonzoso, que en ese momento ella misma se dio cuenta e intentó pedir disculpas, mientras que algunos conductores del programa intentaron calmarla y hacerla sentir que no había sucedido nada.

“Luego acaba de salir de un problema porque no saludó a una persona cuando estaba saliendo de un lugar y entonces ya la gente se queda con esa idea de que es muy mam**na”, dijo la peruana.

TEFI VALENZUELA RECIBE UN LLAMADO DE ATENCIÓN

El conductor del programa citado, Gustavo Adolfo Infante, ni bien escuchó el comentario de Valenzuela, interrumpió sus declaraciones para dejar en claro que esa palabra no se puede mencionar en un programa en vivo.

Además de ese pequeño llamado de atención en el espacio televisivo, la modelo también fue duramente criticada en redes sociales por haber utilizado ese término para comentar acerca de Ángela Aguilar, quien tiene millones de seguidores pese a su corta edad.