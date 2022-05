Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar. Esta vez no fue por unas fotografías filtradas, sino por un video que se hizo viral en redes sociales. En él, la cantante chicana aparece de niña dando su opinión sobre los hombres infieles y qué haría al respecto.

La artista de tan solo 18 años es hija del famoso cantante ranchero, Pepe Aguilar. Su familia está llena de historia musical, pues su hermano Leonardo también ha incursionado en la industria y sus abuelos eran Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Ángela adquirió bastante popularidad luego de interpretar “La Llorona” en los “Premios Grammy Latinos” del 2018. Hasta el momento, ha publicado tres discos, siendo el último “Mexicana enamorada”.

Hace unos meses se vio envuelta en una controversia cuando se dio a conocer que tenía una relación con el compositor con el que trabajaba, Gussy Lau. No obstante, en esta ocasión, la discusión ha girado en torno a un divertido TikTok de ella en su infancia.

QUÉ DIJO EN EL VIDEO

La pequeña Ángela, que en ese momento tendría unos 8 años, aparece sentada en un sillón usando un vestido gris con negro y su característico cabello corto. Inició cuestionando la funcionalidad de tener un novio, si luego te reemplazan por alguien más.

“¿Cuál es el punto de tener un novio que si te van a ir por otra?, mejor tú nada más les pegas en las pompas”, afirmó la pequeña.

Luego utilizó una divertida metáfora para explicar cómo superar a un hombre con el que has terminado.

“Chancla que tu tiras no la vuelves a levantar, si ese novio te vuelve a decir: ‘Ay no perdón yo estaba con otra nada más por esta razón’ tu le dices: ‘no, no creo’”, finalizó.

Definitivamente, desde niña, Ángela demostró tener mucho carácter y advirtió a sus futuras parejas de no jugar con sus sentimientos.

LAS REACCIONES DE SUS SEGUIDORES

Los fanáticos de la cantante de “Ahí donde me ven” expresaron lo asombrados que estaban con la frase que utilizó su ídolo, incluso siendo tan pequeña.

“Mi novia de pequeña filosofando”, escribió un seguidor hombre, quien está claramente embelesado por los encantos de Ángela.

Además, aseguraron que haber escuchado esos consejos románticos les hubiera servido bastante en sus relaciones pasadas.

“Cómo no escuche ese consejo antes”, comentó una fan.