Anteriormente, el hermano de Ángela Aguilar, Leonardo, ya se había pronunciado sobre el escándalo de la relación con el compositor Gussy Lau. Sin embargo, esta vez fue el turno de su padre, Pepe Aguilar, quien rompió su silencio sobre el tema, dado que la polémica sigue sin disiparse.

Ángela Aguilar adquirió mayor popularidad luego de interpretar “La Llorona " en los “Premios Grammy Latinos” del 2018. Desde entonces, su carrera musical ha ido en ascenso y ha colaborado con figuras como Christian Nodal.

Con el aumento de la fama también llega el escrutinio público. Una de las más grandes controversias en las que se ha visto envuelta fue cuando se filtraron fotos de ella besándose con Gussy Lau, quien suele trabajar con su familia.

El compositor incluso ha colaborado en canciones para ella como “Ahí donde me ven” y también para su hermano, Leonardo Aguilar, en “No lo podía hacer mejor”.

¿SIGUE TRABAJANDO CON GUSSY LAU?

El padre de Ángela finalmente dejó a conocer su perspectiva de la polémica relación entre su hija de 18 años y Gussy Lau de 33. En una entrevista para el programa “Ventaneando”, dijo que su relación laboral con el compositor es un tema aparte y que, eventualmente, su disquera hará un comunicado al respecto.

“Esa es otra situación, que en su momento, mi compañía de discos hará algún tipo de declaración, o no, respecto a ese particular artista”, contestó

Lo cierto es que se veía al intérprete de “Por mujeres como tú” muy incómodo con el tema e, incluso, fastidiado con algunas de las preguntas y con los conductores. Fuentes cercanas a la familia han afirmado en otras ocasiones, que los Aguilar consideraron “un abuso de confianza” el hecho que el compositor inicie una relación con la joven.

¿QUÉ DIJO SOBRE ÁNGELA?

Antes de responder las interrogantes sobre Gussy Lau, Pepe también habló sobre cuál fue su reacción cuando se enteró de la filtración de las fotos. Dijo que comprendía la situación, ya que su hija es joven y humana.

“Por el momento, es una muchachita de 18 años. Mi esposa y yo, mis otros hijos, nos amamos tremendamente. La ropa sucia se lava en casa y estamos haciendo precisamente eso”, respondió ante la insistencia. “Es parte del juego, pero en determinado momento somos una familia, más allá de eso somos humanos, hay que tomar las cosas así, antes de ser profesionales de la música, somos humanos”.

Más allá de esas declaraciones, Pepe Aguilar no quiso dar detalles de las conversaciones y acciones que han tomado de forma privada.

“A nadie le interesa cómo arregle yo las cosas con mi familia. Daré una plática al público solamente porque somos personas públicas, cuando sea el momento, si es que se da el momento”, recalcó.

No obstante, anteriormente, había contado al programa “Despierta América” que fue una situación que le causó mucho dolor.

“Uno lo que quiere es el bienestar de los hijos, jamás en la vida quieren que lloren, que sufran, que pasen por situaciones desagradables. Es lo que como padre te duele, que le duelan cosas a tus hijos”, confesó.

EL MOTIVO DE LA ENTREVISTA

En realidad la entrevista era para promocionar su nuevo disco de música ranchera “A la medida”, pero los astutos conductores aprovecharon para preguntar sobre el escándalo. Al inicio de la conversación dio detalles sobre la elaboración del disco y lo que significaba para él.

“Hacía como seis años que no sacaba un disco de canciones inéditas ranchero. He sacado uno de rock y de pop, pero ranchero no. Entonces vuelvo a mis raíces con canciones de banda y canciones de mariachi”, contó.

Además habló de los compositores que participaron en la elaboración de las 11 canciones que conforman el sencillo.

“Vienen cinco composiciones mías, también 4 las hice con Edén Muñoz”, mencionó.

Sin embargo, decidió omitir el hecho de que Gussy Lau participó en el tema “No me hablen de amor”, el cual forma parte de su nuevo disco.