Todo lo que hace Ángela Aguilar, arriba del escenario o abajo de él, es noticia. La cantante mexicana de música popular de mayor proyección en la actualidad volvió a agitar las redes sociales a causa, esta vez, de una imagen que ha hecho pensar a muchos de sus seguidores de que la compositora y cantante del álbum “Mexicana Enamorada”, efectivamente, anda enamorada. La pregunta del millón es, ¿de quién?

MÁS INFORMACIÓN: Pepe Aguilar habló sobre el polémico romance de Ángela Aguilar con Gussy Lau

La menor del clan Aguilar acabó a finales de abril su tour “Mexicana Enamorada”, que fue todo un éxito tanto en suelo azteca como en Estados Unidos. Además, en paralelo ha venido trabajando con su padre, Pepe Aguilar, en distintas presentaciones.

El ranchero ha venido realizando una gira familiar. Con el concepto de conciertos más enfocados en la voz del cantante que en la puesta en escena encima de la tarima, el fundador de la banda Águila Real armó una serie de presentaciones con sus hijos Leonardo y Ángela a la que denominó “Aguilar Tours”.

La cantautora terminó hace poco su gira "Mexicana Enamorada" (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿QUIÉN LE MANDÓ ESE RAMO DE ROSAS A ÁNGELA AGUILAR?

En medio los conciertos con su padre Pepe y su hermano Leonardo, Ángela Aguilar se da el tiempo de expresar sus emociones y experiencias a través de Instagram, red social en la que es toda una celebridad e incluso se le podría considerar una influencer, pues tiene más de ocho millones de seguidores.

Precisamente una historia que subió hace unos días en Instagram ha dejado intrigados a todos sus fanáticos. La cantante de “La chancla” y “Tu sangre en mi cuerpo” subió una foto de un ramo de rosas sumamente generoso, aunque no le puso descripción alguna. Inmediatamente, todos se cuestionaron si Gussy Lau era el emisor de esas flores o era un nuevo pretendiente y potencial novio de Ángela Aguilar quien lo había hecho.

Por ahora, la artista de 18 años no se ha pronunciado y es probable que no lo haga, pues luego de su video en el que confirmaba su relación con Lau, a inicios de abril, y al mismo tiempo mostraba su pena y dolor por la invasión a su privacidad -con las fotos que se filtraron-, la compositora de “Ahí donde me ven” decidió no volver a pronunciar respecto a su vida personal. Es más, no ha dialogado con la prensa desde su retorno a México de París, en donde estuvo de vacaciones familiares a mediados de abril pasado.

Esta es la historia que subió y causó furor. Si vemos a detalle, notaremos que desactivó la opción de comentar sus historias. ¿Casualidad? (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿ÁNGELA AGUILAR Y GUSSY LAU YA NO SON NOVIOS?

Así como Ángela Aguilar no se ha vuelto a pronunciar respecto a su noviazgo con Gussy Lau, este tampoco lo ha hecho. Ninguno de los dos ha dado algún indicio siquiera a través de sus redes sociales, por lo que los rumores de que la breve relación -iniciada a comienzos de año- ha concluido, van en aumento.

La familia Aguilar, por su parte, ha dejado en claro que apoyará la decisión que tome Ángela. Tanto su papá Pepe como su hermano Leonardo ha manifestado públicamente su respaldo y han asegurado que siempre estarán del lado de ella. “Soy team Ángela, siempre”, declaró hace unas semanas el también cantante y compositor Leonardo.