A finales de 2020, la cantante y modelo Stephanie (Tefi) Valenzuela denunció a su entonces pareja Eleazar Gómez de haberla agredido físicamente, lo que llevó al acusado a permanecer varios meses en prisión, además de tener que pagar una importante suma de dinero como reparación por daños.

MÁS INFORMACIÓN: Mamá de Geraldine Bazán defiende a Eleazar Gómez y pide que le den una segunda oportunidad

El caso llamó la atención de los espectadores por la gravedad de las lesiones que presentó la influencer, quien además compartía en sus redes sociales tener un relación de ensueño, de hecho, estaba comprometida con el actor mexicano, acuerdo que terminó aquella noche de violencia.

Recientemente, el público se pregunta qué fue lo que pasó con el controversial anillo que le entregó el ex de Danna Paola a la peruana. A continuación, conoce todos los detalles.

El actor Eleazar Gómez quedó en libertad condicional por tres años (Fotos: Eleazar Gómez / Instagram)

¿QUÉ PASÓ CON EL ANILLO DE COMPROMISO QUE LE DIO ELEAZAR GÓMEZ A TEFI VALENZUELA?

Fue Tefi Valenzuela quien en un encuentro con los medios decidió revelar cuál fue el destino que tomó el anillo una vez terminada su relación con Gómez. Con el humor y carisma que la caracteriza, la modelo contó que la joya no es más de su propiedad: “me lo quité el mismo día que me lo entregó”.

¿QUIÉN TIENE EL ANILLO DE TEFI VALENZUELA?

De acuerdo a Valenzuela, la sortija de compromiso se la quedó su entonces pareja, pues ella se lo regresó el día que tuvieron el desafortunado enfrentamiento.

“Él se lo llevó, yo no tengo ese anillo. O sea, ni siquiera para que me digan que lo regrese, porque tengo anillos de otros novios que también me lo dieron”, expresó.

¿QUÉ OPINA TEFI VALENZUELA SOBRE EL ANILLO DE BELINDA?

Por otro lado, Tefi habló del caso de Belinda, quien recientemente terminó su relación con Christian Nodal. La joven aseguró que de ser ella la que hubiera recibido el anillo de más de 3 millones de dólares, no lo regresaría:

“Si yo fuera Belinda, la verdad no lo regreso, la verdad, porque con el precio que tiene, ¡wow! Yo que ella llegaba al punto de ‘lo que se regala ya no se devuelve”.