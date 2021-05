Adamari López y Toni Costa sorprendieron al anunciar que habían decidido poner fin a su relación de casi 10 años. La presentadora de Telemundo y el bailarín eran una de las parejas más estables del medio, sin embargo, durante las últimas semanas se dieron muchos rumores a su alrededor y la noticia fue dada en exclusiva por el diario La Opinión y posteriormente fue confirmado por ellos en sus respectivas redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y presentadora compartió un video de casi dos minutos en los que habla sobre la decisión de separarse del bailarín español. Según dijo, este distanciamiento servirá para “reevaluar” la relación y ver si pueden “rescatarla”.

“Hoy quiero contarles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar, pero como siempre he hecho, y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que lo escuchen de mí”, manifestó Adamari López.

Por su parte, Toni Costa compartió un comunicado en su cuenta de Instagram y aseguró que él y la presentadora de televisión se encuentran “temporalmente separados”; sin embargo, aclaró que están trabajando para “tener un futuro juntos”.

No cabe duda que Adamari López y Toni Costa formaron una de las parejas más estable del medio y el fruto de su amor fue la pequeña Alaïa que ahora tiene 6 años. A continuación te contaremos como inició la historia de amor entre la presentadora de Telemundo y el bailarín español.

¿CÓMO SE CONOCIERON ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA?

La pareja de artistas se conoció en el 2011 cuando hicieron equipo en el concurso “Mira quién baila”. En ese entonces Adamari López tenía 40 años y Toni Costa, 25, pero a pesar de la diferencia de edad, surgió una hermosa amistad que poco a poco se convirtió en algo más.

El amor inició con un tango. La pareja tuvo que bailar este sensual ritmo en una de las galas. La química entre los dos se pudo notar con cada uno de sus pasos de baile, pero al final, un beso fue el inicio de esta historia de amor que al comienzo negaron por todos los medios.

“Creo que tenemos muy buena química. Creo que ha habido esa misma química y ese mismo entusiasmo con Liván, con Danilo. No entiendo por qué armar tanto lío. (Toni) es un hombre guapo, talentoso, ¿qué más quieren que les diga?”, respondió en esa época al programa “Sal y Pimienta” cuando le preguntaron directamente si tenía una relación con el español.

Semanas después, la pareja fue captada realizando diversas actividades juntos, así que no pudieron seguir negando la relación que habían iniciado. En diversas entrevistas, Adamari comentó que Toni la conquistó por su buen sentido del humor, pues se divertía mucho con él. Además le encantaba su forma de bailar y de moverse en el escenario.

La actriz junto a su pareja y padre de su hija, el bailarín español Toni Costa. (Foto: Adamari López / Instagram)

Cuando la pareja formalizó su relación, llegó el deseo de Adamari de convertirse en madre y juntos acudieron a varios tratamientos, pero ninguno dio resultado y esa situación hizo que la pareja tuviera algunos problemas. Al respecto la actriz comentó lo siguiente:

”Fueron semanas difíciles en las que yo estaba poco tolerante, peleaba por cosas tontas, cualquier cosa me parecía mal y esa fue una época muy difícil para mí”, dijo.

Pero después de esa situación tan complicada la pareja decidió relajarse y olvidar el tema y justo cuando menos lo esperaron, Alaïa llegó a su vida y fue una etapa que ambos disfrutaron al máximo pues en realidad sí querían ser padres.

No cabe duda que la historia de amor de Adamari López y Toni Costa fue única e inigualable. La llegada de la pequeña Alaïa ha sido la mayor bendición que han tenido y se sienten agradecidos por la preciosa familia que han logrado construir.

¿POR QUÉ TERMINARON ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA?

De acuerdo con La Opinión, Toni Costa ya no compartía el mismo techo con Adamari López desde hace un mes y llevaban “un tiempo haciendo terapia de pareja, y aún estarían visitando al especialista”.

También se detalló que comunicaron su situación a su hija Alaïa, de 6 años, quien habrá sido la primera en conocer el nuevo estatus de sus padres. Pese a que el ex bailarín de Mira Quién Baila ya no vive con ella, pasa todos los días a su casa para llevarla a la escuela.

Adamari López y Toni Costa sobre estafas en las redes sociales: “No se dejen engañar por cuentas falsas”. (Foto: captura YouTube).

Según el medio comunicación, el punto de inflexión entre la actriz y el español llegó justo en el cumpleaños 50 de ella, el pasado 18 de mayo. Toni Costa, de 37 años, se había encargado de organizarle una fiesta sorpresa junto con familiares y amigos en República Dominicana.

Sin embargo, el festejo se canceló con todo y que varios de los invitados ya tenían todo listo para emprender el viaje. Según el reporte, “algo pasó” entre ellos en ese momento: “No tendría que ver con terceros, sino con un supuesto desgaste en la relación”.

Para su cumpleaños, la actriz de 50 años aceptó la fiesta que le hizo su amiga, Karla Monroig, en su casa. Toni Costa no estuvo presente ni publicó en Instagram algunos de los regalos que le haya dado a su pareja.