África Zavala es una de las nuevas actrices que forma parte de la octava temporada de “El señor de los cielos”, que está generando mucha expectativa entre el público porque contará con el esperado regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas.

En septiembre de 2022, África Zavala inició grabaciones de la temporada 8 de “El señor de los cielos”; donde su personaje se llama “Mecha” y tiene una importante relación con Aurelio Casillas. La actriz mexicana ha mostrado su alegría de formar parte de la súper producción de Telemundo. De hecho, a través de sus redes sociales comparte algunas escenas que realizó.

Su ingreso ha generado mucha curiosidad entre los seguidores de “El señor de los cielos”, por lo que quieren saber sobre ella y su vida privada. En el ámbito sentimental, se sabe que África Zavala está en pareja con León Peraza y tiene un hijo con él. Sin embargo, no están casados. ¿Por qué? La intérprete de 37 años explicó la razón.

África Zavala se ha convertido enuna de las actrices más queridas de la televisión mexicana y de gran parte de América Latina (Foto: África Zavala/ Instagram)

¿POR QUÉ ÁFRICA ZAVALA NO SE HA CASADO CON LEÓN PERAZA?

África Zavala afirmó que no quiere casarse con su pareja y padre de su hijo, León Peraza. De hecho, la actriz mexicana dijo que no está en sus planes realizar una boda.

La actriz mexicana reveló que llegar al altar no ha estado en su lista de metas en la vida. Y es que, desde antes de conocer al actor venezolano León Peraza, ella tenía claro este pensamiento.

“Estamos felices así, no nos hace falta casarnos; yo siempre he sido de las mujeres que no creen en eso”, afirmó para la revista TVyNovelas.

León Peraza Napolitano es el novio de la actriz África Zavala, una de las más queridas de América Latina (Foto: África Zavala / Instagram)

De hecho, África Zavala cree en la felicidad de una pareja sin formalidades legales o papeles de por medio. En ese sentido, la joven intérprete no cree necesario el matrimonio en este momento de su vida.

“Yo más bien creo que si uno quiere estar con alguien, está, no es necesario nada más”, explicó el pasado 6 de enero.

Sin embargo, la actriz de “La malquerida” no descarta la idea de casarse más adelante. Ella afirmó que puede dar este paso solo por su único hijo, León, de 2 años.

“Pero bueno, sí hemos pensado que en algún momento, a lo mejor ya que el niño esté más grande y quiera ver a sus papás casados, pues lo haremos”, agregó la intérprete, según Univisión.