Basada en la novela de 2015 del mismo nombre de Anna Todd, “After. Amor infinito” (“After Ever Happy” en su idioma original) es la cuarta película de la saga protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin que se estrenará el 26 de agosto en varios países de Latinoamérica.

Después de “After” (2019), “After We Collided” (2020) y “After We Fell” (2021), Tessa sufre una tragedia personal, mientras que una comprensión del pasado sacude el disfraz impenetrable de Hardin hasta la médula. A medida que surge la verdad sobre sus familias, se dan cuentan que no son tan diferentes.

¿Qué actores además de Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin vuelven en “After. Amor infinito”, que tuvo su estreno mundial en Londres el 10 de agosto de 2022 y está previsto que se estrene en Estados Unidos el 7 de septiembre de 2022?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “AFTER. AMOR INFINITO”?

1. Josephine Langford es Tessa Young

En la cuarta entrega, Tessa ya no es la chica dulce, sencilla y buena que era cuando conoció a Hardin, pero tras los eventos de “After We Fell” tiene que tomar una decisión respecto a su futuro con Hardin ¿o sin él? Hardin insiste en alejarla y ella no está segura de poder salvarlo.

Josephine Langford como Tessa Young en "After. Amor infinito" (Foto: Voltage Pictures)

2. Héroe Fiennes Tiffin es Hardin Scott

Por su parte, Hardin ya no es el chico cruel y malhumorado que empezó un romance toxico con Tessa, pero a revelación de un inesperado secreto provoca que se quede en Londres y se hunda cada vez más en su propia oscuridad. Además, y empuja aleja a Tessa y a todos los demás en su vida.

Hero Fiennes Tiffin como Hardin Scott en "After. Amor infinito" (Foto: Voltage Pictures)

3. Chance Perdomo es Landon Gibson

Landon Gibson es el mejor amigo de Tessa y el hermanastro de Hardin y también será parte de “After Ever Happy”. Una vez más, ¿ayudará a que la pareja protagonista vuelva a estar junta? Chance Perdomo, quién interpretó a interpretó a Ambrose Spellman en la serie “Chilling Adventures of Sabrina” reemplaza a Shane Paul McGhie.

Chance Perdomo como Landon Gibson en "After. Amor infinito" (Foto: Voltage Pictures)

4. Mira Sorvino es Carol

Carol, la madre de Tessa, fue interpretada por Selma Blair en las dos primeras entregas de la saga juvenil, pero debido a su esclerosis múltiple, la actriz fue sustituida por Mira Sorvino, quien repite el papel en “After 4″.

Mira Sorvino como Carol en "After. Amor infinito" (Foto: Voltage Pictures)

5. Stephen Moyer es Christian Vance

Aunque Charlie Weber fue el primero en interpretar a Christian Vance, desde “After. En mil pedazos”, Stephen Moyer es el encargado de dar vida al padre de Hardin.