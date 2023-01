Escrita y dirigida por Joe Cornish, “Agencia Lockwood” (“Lockwood & Co” en su idioma original) es una serie británica de Netflix que sigue a tres adolescentes que en un mundo plagado de fantasmas se unen como investigadores paranormales y lo arriesgan todo para exponer una diabólica conspiración.

Entre las muchas agencias corporativas con personal adulto, una pequeña empresa nueva está sola: Lockwood & Co, operada por dos adolescentes y una niña dotada psíquicamente que son un trío renegado destinados a desentrañar un misterio que cambiará el curso de la historia.

La ficción de suspenso detectivesco que se basa en la serie de libros del mismo nombre de Jonathan Stroud constará de ocho episodios y se estrenará en la popular plataforma de streaming el 27 de enero de 2023.

El elenco de “Agencia Lockwood” lo conforman actores como Ruby Stokes, Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati, Ivanno Jeremiah, Luke Treadaway, Morven Christie, Jemma Moore, Jack Bandeira, Ben Crompton, Hayley Konadu, Rhianna Dorris, Paddy Holland y Rico Vina. Pero ¿quién es quién en la serie británica de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AGENCIA LOCKWOOD”

1. Ruby Stokes como Lucy Carlyle

Ruby Stokes, conocida por interpretar a Francesca en “Bridgerton”, asume el rol de Lucy Carlyle, una joven que tiene un don excepcional: puede “escuchar” a los fantasmas. Luego de ser rechazada por su familia, perder a su única amiga y ser culpada por un accidente laboral mortal, llega a Lockwood & Co y ayuda a la tripulación a desenredar un misterio diabólico.

Ruby Stokes como Lucy Carlyle en la serie "Agencia Lockwood" (Foto: Netflix)

2. Cameron Chapman como Anthony Lockwood

Cameron Chapman hace su debut televisivo en “Agencia Lockwood” e interpreta a Anthony Lockwood, que de acuerdo con la descripción de Netflix, es un adolescente prodigioso con mucho que demostrar y el ego para respaldarlo. “Es un líder intrépido, pero a veces hasta el punto de la imprudencia”.

Cameron Chapman como Anthony Lockwood en la serie "Agencia Lockwood" (Foto: Netflix)

3. Ali Hadji-Heshmati como George Karim

Ali Hadji-Heshmati, mejor conocido por su trabajo en la última temporada del drama médico “Holby City”, da vida a George Karim, “un investigador brillante pero un poco raro, George se siente como un extraño incluso entre sus compañeros de agencia. Su comportamiento cada vez más errático representa una amenaza para la operación del trío, ya que se encuentran con una amenaza de otro mundo”.

Ali Hadji-Heshmati como George Karim en la serie "Agencia Lockwood" (Foto: Netflix)

4. Ivanno Jeremiah como el Inspector Barnes

Ivanno Jeremiah, un actor inglés conocido por su papel en “Humans” y por aparecer en “Shut Up and Dance” y en la serie de antología “Black Mirror”, encarna al Inspector Barnes en la serie “Lockwood & Co”.

5. Luke Treadaway como The Golden Blade

Luke Treadaway, actor inglés conocido por haber interpretado a Barry Howe en “Brothers of the Head” y a Brewis en “Attack the Block”, es el encargado de interpretar a The Golden Blade.