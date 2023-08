CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Gal Gadot, “Agente Stone” (“Heart of Stone” en su idioma original), es una película de acción y suspenso de Netflix que sigue a Rachel Stone, agente de inteligencia internacional que debe embarcarse en una peligrosa misión para proteger el misterioso MacGuffin conocido como “The Heart” (El Corazón).

Aunque Stone trabaja para The Charter, una organización conformada por exagentes independientes que buscan mantener la paz y que no responden ante ninguna nación, se hace pasar por hacker de un equipo del MI6 conformado por Parker (Jamie Dornan), Yang (Jing Lusi) y Bailey (Paul Ready).

De hecho, “Agente Stone” empieza con Rachel y su grupo del MI6 completando una importante misión: capturar a Mulvaney, el traficante de armas más buscado de Europa. A pesar de que Stone interviene para cumplir el objetivo, Mulvaney muere misteriosamente y el equipo debe rendir cuentas. Además, otra hacker vulnera su sistema de comunicación.

Rachel (Gal Gadot) ayudando en secreto al equipo del MI6 en la película "Agente Stone" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AGENTE STONE”?

Mientras el MI6 trata de averiguar quién es la misteriosa mujer que los descubrió, Charter utiliza el Corazón para identificar a Keya Dhawan (Alia Bhatt), una huérfana de Pune, India, que fue adoptada y educada por el multimillonario Niam Kharche. Cuando descubren su ubicación la comparten con el equipo de Parker para que se encarguen de la joven.

Rachel presiente que se trata de una trampa y advierte a Nómada, no obstante, no la escuchan y no tiene más opción que seguir a su equipo del MI6, que es atacado por un grupo fuertemente armado. Jack (Matthias Schweighöfer) le muestra la salida a Stone, pero ella se niega a abandonar a sus amigos, aunque eso implique revelar su verdadera identidad.

Después de salvar a Parker, Yang y Bailey, Rachel confiesa que trabaja para el Charter. Con esa confirmación, Parker saca su arma, asesina a sus compañeros y se enfrenta a Stone. Él también es un infiltrado, trabaja con Keya y mató a Mulvaney tras conseguir información sobre el Heart. Rachel trata de detenerlo, pero es atacada con una navaja envenenada para dejarla inconsciente e introducirle un chip que le permita a Keya acceder al sistema del Cartel.

Cuando Rachel es trasladada a la Casa de los Corazones el sistema del Charter se ve comprometido. Unos minutos después, la “Agente Stone” despierta y se deshace del chip, pero la seguridad fue vulnerada, así que deben investigar hasta qué grado. Rachel sugiere apagar todo mientras se comprueba el daño, pero Jack apuesta por lo contrario y Nómada le pide a su discípula que se mantenga al margen por el momento.

Mientras los cuatro reyes del Cartel se reúnen para discutir el peligro que representa Parker, el único sobreviviente de un bombardeo ordenado por el Charter para evitar un riesgo mayor, Keya se comunica con Rachel, quien le advierte que irá tras ella para vengar la muerte de sus amigos.

Nómada deja a Rachel fuera del caso, tras el ataque de Parker, en la película "Agente Stone" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AGENTE STONE”?

¿Rachel recupera el Corazón?

Aunque Keya no está de acuerdo con los asesinatos cometidos por Parker no puede detener el plan y se prepara para robar el Corazón del casillero. Stone trata de evitarlo, pero sus esfuerzos son en vano, ya que Parker se lo lleva. Sin embargo, logra detener a Keya y terminan en el desierto.

Mientras caminan por el desierto, Keya le dice a Rachel que Niam Kharche utilizó a sus padres como ratas de laboratorio, así que ella quiere el Heart para exponer los crímenes de Kharche y hacerle pagar. En tanto, Parker trata de recuperar a su aliada únicamente porque la necesita para programar el artefacto que le permitirá vengarse del Cartel.

Con ayuda de unos mercenarios, Parker recupera a Keya y Rachel no tiene más opción que escapar. Cuando Parker finalmente tiene el control del Corazón empieza a matar a los reyes sin considerar las vidas de inocentes. Esto provoca que Keya se cuestione su lealtad y decida detenerlo.

Aunque Keya advierte del peligro a Rachel, la agente no puede evitar que uno de los equipos del Cartel muera en una explosión. Stone llega justo a tiempo para evitar que Parker obligue a la joven a seguir sus órdenes. Tras una ardua pelea, consigue detenerlo y asesinarlo.

Cuatro meses después, Keya se encuentra pagando por sus crímenes, pero Rachel le ofrece la oportunidad de unirse al Cartel. “Agente Stone” termina con Rachel, Keya y Jack trabajando juntos en una nueva misión. ¿Significa que habrá una secuela?