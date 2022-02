No es para nada un secreto que la variante Ómicron del coronavirus ha provocado un incremento importante de contagios en todo el mundo y en México no fue la excepción. Incluso, varias celebridades han ido cayendo contagiadas, tal como es el caso de la actriz Aislinn Derbez.

La hija del también actor Eugenio Derbez realizó una publicación extensa en su cuenta de Instagram para contar a todos sus fanáticos en general que se contagió de la COVID-19 a inicios de este 2022.

Para mala suerte de ella, no fue la única en caer dentro de su entorno pues su pequeña hija, Kailani, también se contagió y tuvieron que pasar este proceso de recuperación juntas.

AISLINN DERBEZ Y SU CONTAGIO DE COVID-19

La actriz de 35 años hizo una larga reflexión en sus redes sociales sobre ese contagio de coronavirus, el cual la obligó a mantener un descanso durante dos semanas pues se sentía muy mal, según lo que ella misma ha reconocido.

“Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes (en año nuevo) nos dio el bicho. Me tumbó durante 2 semanas física y emocionalmente y me hizo cuestionarme muchas cosas”, indicó la artista.

¿CÓMO SE CONTAGIÓ AISLINN DERBEZ?

Aislinn consideró que su contagió se debió al ritmo de vida que lleva, en el cual hace muchas cosas a la vez sin darse cuenta de que ello podía traerle alguna consecuencia negativa.

“Mi 2021 estuvo lleno de experiencias increíbles, aunque también lo viví a un ritmo demasiado rápido para mí, en una vorágine de prisas y adrenalina. Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de hacer y me creí superwoman: queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien. El 2022 llegó con un jalón de orejas de esos necesarios para parar todo y repensar si realmente esa es la vida y el ritmo al que quiero seguir viviendo”, sostuvo.

La buena noticia en medio de todo lo malo que sucedió a inicio de año, es que, pese a haberse contagiado, su hija no presentó síntomas y se mostró muy activa durante todo el proceso en el que la actriz estuvo descansando.

“Afortunadamente, Kai no sólo no tuvo síntomas, sino que traía toda la pila del mundo mientras yo no me podía ni mover”, añadió.