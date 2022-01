Aislinn Derbez, como todos sabemos, es hija de Gabriela Michel y Eugenio Derbez, pero lo que pocos conocen es que tiene dos hermanas por parte de mamá. Una de ellas es Michelle Aguilera, con quien se acaba de ir de viaje a Costa Rica.

Recientemente, la actriz ha compartido en Instagram una serie de fotografías en bikini junto a Michelle de su viaje al país centroamericano, despertando la curiosidad en miles de sus seguidores, quienes desean conocer un poco más sobre su familiar.

Si bien no se conoce mucho de Aguilera, debido a que ha preferido mantener su vida en estricto privado, algunos datos han podido ser recolectados, además de que Aislinn ha contado un poco sobre ella.

¿CÓMO VIAJARON A COSTA RICA?

En dicha publicación en su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez cuenta la curiosa anécdota de cómo hicieron maletas y emprendieron un viaje juntas con dirección a Costa Rica.

“Mi hermana es una gran compañera de viaje. Hace unos días le hablé y le dije que no me sentía bien, que necesitaba naturaleza. Sentía que necesitaba estar sola, pero no tan sola. Le pregunté si me iba a costa rica mañana vendría conmigo y ella me dijo ‘ok voy’”, escribió.

¿QUIÉN ES MICHELLE AGUILERA?

Como ya ha sido mencionado, es media hermana de Aislinn Derbez y actualmente tiene 27 años, teniendo en cuenta que nació un 15 de julio de 2020.

Debido a una publicación de la propia Aislinn el día del cumpleaños de su hermana, hemos podido conocer un poco más sobre sus gustos y un poco lo que hace.

“Ella es mi hermana, Michelle Aguilera (hija de mi madre), mi mejor amiga y una de las personas que más amo y admiro. Es mi hermana menor (por varios años) pero siempre se ha creído la mayor. Se portó como la mamá de la casa, me hacía de desayunar y me regañaba por todo. Le gusta leer miles de libros, es muy brillante, feminista y de carácter fuerte”, escribió en aquella publicación.

En la descripción, Aislinn menciona que el sueño de su hermana es convertirse en madre y escribir libros. Además, es parte del podcast “La magia del caos”.

INSTAGRAM DE MICHELLE AGUILERA

La hermana menor de Aislinn Derbez tiene privada su cuenta de Instagram, pero en el perfil de la actriz se pueden ver algunas fotografías que se han compartido a lo largo de este tiempo.

Ambas hermanas disfrutan de su compañía y, además de su vínculo familiar, se consideran como mejores amigas. (Foto: Aislinn Derbez / Instagram).