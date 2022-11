“Al fondo hay sitio” es una de las producciones peruanas más exitosas de todos los tiempos. La ficción, que cuenta con nueve temporadas al aire y con un gran elenco de actores, sigue liderando el rating por las noches. Precisamente, uno de los actores que ha captado la atención del público es Giovanni Ciccia, quien ha demostrado su profesionalismo para la actuación y el baile.

Desde el 2009, la serie “Al fondo hay sitio”, que inicialmente fue producida por Efraín Aguilar, ha ido conquistando a todas las familias peruanas y actualmente su popularidad va en aumento con sus nuevos episodios.

En esta importante producción aparecen reconocidos actores de la escena local que han participado en distintas producciones a lo largo de los años. Precisamente, en esta nueva temporada se puede ver a rostros como el de Giovanni Ciccia que interpreta a Diego Montalbán.

En uno de los recientes episodios de “Al fondo hay sitio”, las miradas del público estuvieron sobre Diego Montalbán debido a que demostró sus pasos de baile que nadie había visto. Tras ello, el actor Giovanni Ciccia fue tendencia en redes sociales y Pedro Suárez-Vértiz se atrevió a comentar respecto a su swing.

¿QUÉ DIJO PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ SOBRE EL BAILE DE GIOVANNI CICCIA?

Giovanni Ciccia, a través de su personaje Diego Montalbán, demostró unos pasos de baile al ritmo de la canción “Disco bar” del cantante peruano Patricio Suárez-Vértiz.

Esto sorprendió a muchos y fueron varios los comentarios positivos que recibió el también cantante de “Los Chabelos” en redes sociales. Ante ello, Pedro Suárez-Vértiz comentó sobre este llamativo baile.

“Giovanni, te recontra pasaste con esta escena en Al fondo hay sitio. Qué tal swing. Bueno, eres músico. Pero igual, qué tal performance hermano. Un actor puede hacer payasadas. ¿Pero hacer reír con ellas? Solo poquísimos actores lo logran. Porque ese crossover es el reto más difícil en tu oficio”, indico Pedro Suárez a través de su Instagram.

¿CUÁNTAS VECES HA VISTO EL VIDEO PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ?

El video que el propio Pedro Suárez-Vértiz publicó en su Instagram ha tenido miles de comentarios y reacciones de los cibernautas.

Además, Pedro Suárez-Vértiz confesó que ha visto ese video más de 100 veces y, añade que, es por ello que actualmente el grupo musical de pop punk “Los Chabelos” tiene muchos fans.

“Te felicito y te admiro mucho. Esta escena va a marcar un antes y después en tu carrera querido Giovanni. Acuérdate de mí, buen hombre (...) Recordarte me da tranquilidad y esa es la prueba. No extraño poder hablar gracias a Dios, pero si te viese nuevamente, estoy segurísimo que si lo extrañaría”, sentenció el ex cantante de Arena Hash.

FICHA PERSONAL DE GIOVANNI CICCIA

Nombre: Giovanni Ciccia Ridella

Fecha de nacimiento: 18 de junio de 1971

Lugar de nacimiento: Lima (Perú)

Nacionalidad: peruana

Edad: 51 años

Profesión: actor, cantante

