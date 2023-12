Al ver a Alan Ritchson, actor estadounidense conocido por participar en las series “Smallville”, “Blue Mountain State” y “Reacher”, resulta difícil creer que en su adolescencia fue víctima de bullying. Algo que él compartió en una entrevista con The Wall Street Journal al recordar el “extraño” encuentro con uno de sus matones, quien le pidió una selfie.

“Antes de irnos de Florida, me encontré con uno de los chicos que se burlaban de mí en la escuela secundaria”, relató. “Quería una selfie. Estaba feliz de hacerlo, pero se sentía extraño. Él olvidó lo que hizo, pero yo no”.

A raíz de esta anécdota, el protagonista de “Reacher’, una de las series más exitosas de Amazon Prime Video, compartió su experiencia como estudiante, antes de convertirse en un héroe de acción musculoso.

Alan Ritchson, que interpreta a Jack en "Reacher", contó que un compañero de escuela que la hacía bullying le pidió una selfie (Foto: Amazon Studios)

LOS MALTRATOS QUE ALAN RITCHSON SUFRIÓ EN LA ESCUELA

Alan Ritchson contó que estudió en el instituto de su ciudad natal de Niceville, Florida, donde conoció a “muchos niños malos” mientras crecía. “Cuando era un niño que era artista pero aún no lo sabía, sufrí mi parte de acoso”, indicó.

“Al principio, no tenía la constitución física que tengo ahora y me encantaba expresarme a través de la música, el canto y el patinaje en línea. No es ideal para un chico en una zona donde todos los chicos llegaban a la escuela en vehículos de cuatro ruedas”.

El actor, cantante y modelo que participó en “Fast X” también indicó que en la escuela se burlaron de él por no tener pelos en las piernas como el resto de sus compañeros. “Solía rezar para que me creciera vello en las piernas y las axilas”, dijo. “Un día, estaba en la cafetería de la escuela secundaria con mis pantalones cortos de gimnasia cuando un niño gritó. ‘¡Hola a todos, Ritchson no tiene pelos en las piernas!’ Todos rieron. Me sentí mortificado”.

Aunque han pasado años de esas burlas, Alan Ritchson mencionó que causaron gran daño en su autoestima, e incluso aún hay cosas que no supera. “Todavía no me gusta usar pantalones cortos”, admitió.

Alan Richtson como Jack Reacher en una escena de la segunda temporada de la serie "Reacher" (Foto: Amazon Prime Video)

DATOS PERSONALES DE ALAN RITCHSON