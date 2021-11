Alejandra Espinoza, quien saltó a la fama por ganar el concurso de belleza ‘Nuestra Belleza Latina’, asumirá un nuevo reto en su carrera artística. La modelo y presentadora de televisión protagonizará por primera vez una telenovela, se trata de la nueva producción “Corazón Guerrero” en la que compartirá créditos con Rodrigo Guirao y Gonzalo García Vivanco.

La nueva telenovela de Televisa marcará el debut de Alejandra Espinoza como protagonista. Las grabaciones de “Corazón Guerrero” empezarán a inicios del 2022, por lo que la carismática conductora dirá adiós por un buen tiempo a Estados Unidos para instalarse de lleno en México, donde fijará su lugar de residencia mientras graba su primera telenovela.

Pero, antes de enrumbarse en esta nueva aventura, Alejandra Espinoza se realizará una cirugía estética. Así lo compartió la propia conductora de televisión con el show ‘Sal y Pimienta’, donde habló de lo feliz y emocionada que está por esta gran oportunidad en su fase como actriz en la telenovela “Corazón Guerrero”, producida por Salvador Mejía.

Alejandra Espinoza pasará por el quirófano por una cuestión de salud (Foto: Alejandra Espinoza/ Instagram)

LA CIRUGÍA QUE SE HARÁ ALEJANDRA ESPINOZA ANTES DE MUDARSE A MÉXICO Y PROTAGONIZAR CORAZÓN GUERRERO

Alejandra Espinoza protagonizará la nueva telenovela de Televisa, “Corazón Guerrero”, proyecto que marcará su debut como protagonista. La presentadora de televisión habló con Lourdes Stephen para el programa ‘Sal y Pimienta’ de Univision, donde contó que está cumpliendo un sueño que tenía desde pequeña cuando veía las telenovelas en casa: “Yo quiero estar en esa novela de Televisa”, decía.

Para realizar las grabaciones de la telenovela, Alejandra Espinoza dejará por un buen tiempo Estados Unidos y se mudará a México donde fijará su lugar de residencia. Ahí, junto a su esposo Aníbal Marrero y su hijo Mateo, Ale vivirá durante un año, pues quiere que su pequeño termine su ciclo lectivo en su país natal.

Antes de que eso suceda, Alejandra Espinoza pasará por el quirófano para retirarse los implantes de senos que tiene. Al parecer, estos le han traído problemas de salud.

Según Alejandra, desde que se realizó un cambio de implantes hace dos años, ella ha tenido problemas de salud como los que vivió a inicios de octubre, cuando la conductora de televisión sufrió una parálisis en su rostro y la pérdida parcial de la vista de uno de sus ojos, situación de la cual ya está recuperada.

“En el 2010 cuando yo me hice una cirugía de reducción a mí me pusieron unos implantes y yo estuve perfectamente por 10 años. Hace 2 años que yo me hice un cambio de implantes y desde hace 2 años yo vengo con problemas de salud que no han sido tampoco tan importantes y tan relevantes, pero sí han sido problemas que yo antes no tenía y que no sufría”, declaró Espinoza en una entrevista para el programa de televisión “Sal y pimienta” de Univision.

Aunque aún desconoce si estas molestias que ha estado experimentando están directamente conectados con los implantes, Alejandra ha tomado la decisión de retirárselos. Dicha operación se la realizará en diciembre, antes de comenzar con las grabaciones de ‘Corazón Guerrero’.

“Todavía yo sigo sin saber qué fue lo que me pasó. Sigo haciéndome exámenes, sigo con médicos, sigo haciendo de todo un poco, pero me siento bien. Algo me sucedió y todavía no sé lo que es. Ahora en diciembre me voy a hacer una cirugía porque ya es como que una de las cosas que yo voy a descartar y es el breast implant illness”, explicó Alejandra.