Se podría decir que la actriz Alejandra Espinoza se encuentra en una de sus mejores etapas profesionales debido a su participación en la telenovela “Corazón guerrero”, en la que ella ejerce uno de los roles principales y también por cada uno de los proyectos que participa en Univision como conductora.

Casualmente, en una entrevista con Jomari Goyso, en su podcast “Sin rodeo”, la artista de 35 años habló de todo lo relacionado con su trabajo y profesión, dejando varios buenos momentos para resaltar, pero también habló sobre su lado más íntimo y familiar, el cual no suele conocerse con tantos detalles.

En ese aspecto habló sobre la posibilidad de agrandar la familia y traer a un nuevo niño al mundo, además de Matteo, quien hoy tiene 6 años cumplidos. Las respuestas de la actriz generaron cierta sorpresa en sus fanáticos, aunque también contó las razones de lo que siente sobre ese tema en particular.

La mexicana de 35 años es, actualmente, la protagonista de la telenovela "Corazón guerrero" (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

ALEJANDRA ESPINOZA Y SU MIEDO DE EMBARAZARSE

La mexicana reveló que tiene muchas dudas y cierto miedo en volver a tener un bebé, aunque su hijo siempre le pide un hermanito. Y es que, en el pasado, ha tenido un trauma que la marcó muchísimo como para animarse a ello sin pensarlo dos veces.

Durante la entrevista ya mencionada, Alejandra Espinoza reveló que hace unos años estuvo embarazada otra vez y, lamentablemente, su embarazo se interrumpió de forma natural a causa de problemas que también detalló.

“Me cuesta aceptar que quiero. Es un problema mental tan horrible. Ese embarazo de cuando Matteo tenía dos años fue tan horrible. La pérdida fue tan fuerte que a mí me da mucho miedo, hoy en día, embarazarme cuando él es tan consciente”, dijo la artista, reconociendo que le dolería mucho que su hijo se entere de algo así.

La actriz mexicana de 35 años tiene un hijo que se llama Matteo (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

¿POR QUÉ ALEJANDRA ESPINOZA PERDIÓ UN BEBÉ?

La actriz reconoció que en el momento que quedó embarazada no estaba pasando un buen momento psicológico porque se había enterado de que su hermana tenía una complicada enfermedad.

“Cuando yo me embaracé, esa vez, estaba pasando por el proceso de mi hermana que fue muy difícil y entiendo que no era el momento correcto, no estaba emocionalmente bien”, indicó Espinoza.

LA ADOPCIÓN ES UNA OPCIÓN PARA ALEJANDRA ESPINOZA

Con la finalidad de agrandar la familia, darle un hermano a su pequeño Matteo y evitar una experiencia traumática nuevamente, Alejandra Espinoza y su esposo, Aníbal Marrero, han evaluado la posibilidad de adoptar a un niño, aunque también son conscientes de todo lo que eso implica.

“Nos encantaría, pero para poder adoptar hemos buscado y nos hemos informado. A un niño necesitas darle estabilidad y, en este momento, ni Aníbal ni esta servidora, tenemos”, añadió.