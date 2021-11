Desde que declaró que es lesbiana, la actriz Alejandra Ley, recordada por su papel de Carola Rueda en “Carrusel de las Américas”, ha recibido el apoyo de su familia, de su entorno y de muchos de sus seguidores, pero al mismo tiempo, ha perdido oportunidades de trabajo y hasta enfrentado a vecinos homofóbicos.

En declaraciones recogidas por la prensa mexicana, la también standupera relató que en el año 2020, cuando la pandemia del COVID-19 se encontraba en su momento más crítico, debió abandonar el departamento que rentaba en un edificio en la Colonia del Valle, en Ciudad de México, debido a que la convivencia con un par de vecinos se había vuelto hasta peligrosa.

LA CASA QUE DEBIÓ DEJAR ALEJANDRA LEY

Alejandra Ley a comienzo de 2020, en uno de sus tantos shows. La actriz tiene más de 110.000 seguidores en Instagram (Foto: Alejandra Ley / Instagram)

Según el relato de la comediante mexicana, los residentes que no soportaban que viviera abiertamente su homosexualidad inundaron su departamento, rayaron el automóvil de su tío, entre otras maldades que hasta ahora no puede creer.

“Estamos hablando que esto fue en 2020. En un edificio había un par de vecinos que no les gustaba que yo fuera abiertamente lesbiana. Me hacían un chorro de maldades: me taparon el desagüe, se inundó; le rayaron el coche a mi tío, que también es gay... no sabes las cosas que me hicieron”, compartió.

En este marco, debió buscar un nuevo hogar que finalmente se ha convertido en el refugio que siempre soñó. Como también hace música, ha tenido la suerte de conocer personas que al igual que ella se dedican al arte, que se reúnen regularmente en el edificio para tocar instrumentos, cantar, entre otras manifestaciones creativas.

“El universo me premió después de vivir en un edificio de la Del Valle lleno de homofobia, me cambié a un edificio hermoso, en donde la mitad son músicos y somos cuates todos, nos juntamos a crear y escribir canciones, cantar”, dijo.

Si bien se siente respaldada, comentó que de todas maneras es necesario denunciar este tipo de situaciones, “porque el discurso de odio sigue”.

ALEJANDRA LEY TAMBIÉN HA PERDIDO TRABAJOS

La actriz denunció que más de una puerta se le ha cerrado desde que salió del clóset. Por ejemplo, acusó que ha perdido algunos empleos porque sus compañeros no se sentían cómodos trabajando con ella.

“Me ha pasado en chambas que, de repente, me entero que no me quedé porque igual no les encanta la idea... digo: ‘Si me la puedo ahorrar, mejor’, pero me encantaría vivir en un mundo en el que no tenga qué ver tu sexualidad con las oportunidades de trabajo o con estar en un lugar y que te miren raro”, manifestó.

No han sido unos años fácil para Alejandra Ley, pero al menos puede ponerle buena cara a la vida (Foto: Alejandra Ley / Instagram)

CUANDO ALEJANDRA LEY LE DIJO A SU FAMILIA QUE ES LESBIANA

A pesar de los malos ratos, Ley siente que puede hablar abiertamente sobre su orientación sexual, sin miedo a los reproches. Gracias a su familia ha cosechado esta confianza en sí misma, desde que de adolescente, a los 15 años, le dijo a su mamá que estaba enamorada de una compañera llamada Marlene.

“Tengo que reconocer que soy afortunada: puedo hablar abiertamente de mi sexualidad, puedo decir, ‘soy lesbiana’, y no hay bronca en mi vida y en mi entorno, pero fue una chamba de muchos años. Además, tengo que agradecer a mi familia que son muy amorosos y siempre han sido muy abiertos en eso”, remarcó cuando conversaba con Gustavo Adolfo Infante, en “El minuto que cambió mi vida”.

Eso sí, sostuvo que en la actualidad cree más correcto definirse como pansexual que como lesbiana.

“Yo era una niña y no pensaba en mi orientación sexual para nada y te lo puedo decir: hay momentos de mi día donde me siento de 12 años y me siento en mi propio planeta, nunca lo cuestioné, hoy me defino como una mujer pansexual”, sentenció.

¿QUIÉN ES ALEJANDRA LEY?

Alejandra Ley es una actriz, cantante, standupera y artivista. A sus 36 años, ha aparecido en series como “Carrusel de las Américas” y películas como “Locas por el cambio”.