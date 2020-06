“Carrusel de las Américas” fue una de las tantas novelas mexicanas con gran éxito de los años noventa, a partir de las vivencias de un grupo de niños dentro y fuera de la Escuela de las Américas. Dentro del elenco infantil se encontraba Alejandra Ley, quien interpretó a la tierna Carola Rueda.

Alejandra Ley es uno de los rostros conocidos en el mundo del espectáculo de México, con más de 30 años de trayectoria. Ley ha estado siempre activa en el medio, la hemos visto tanto actuar como cantar, haciendo imitaciones y hasta en stand up.

El éxito en “Carrusel de la Américas”, llevó a Alejandra a seguir creciendo y mejorando sus dotes artísticas. Pero, sin lugar a dudas, su mejor papel es el que está realizando como madre de Fernanda, que ahora tiene 14 años y sabe, desde siempre que su madre es abiertamente gay.

Carola Rueda en "Carrusel de las Américas" (Foto: Televisa)

Para Alejandra Ley ser lesbiana no fue un problema y, según sus propias palabras, siempre supo que lo era, no lo descubrió. La parte más hermosa fue cuando le contó a su madre y ella se puso feliz y aceptó su sexualidad. Eso le dio fuerzas para seguir adelante e ignorar las críticas que pudiera recibir.

Conoce un poco más de la tierna Carola Rueda de “Carrusel de las Américas” que hoy es una orgullosa mujer lesbiana y madre.

ALEJANDRA LEY, UNA ORGULLOSA MADRE LESBIANA

Alejandra Ley es abiertamente gay. Lo sabe su familia, sus amigos, todos en México. Siempre lo fue. Eso no impidió que su carrera como actriz se desarrolle al punto de ser una de las más reconocidas de su país.

“Pues desde siempre [supe que era lesbiana], no es que lo haya descubierto a tal edad. Yo no salí del clóset ni nunca estuve adentro, porque no cabía (ríe). Cuando se lo dije a mi mamá, se puso feliz y me dio todo el amor y apoyo. Todos en mi familia siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas”, contó la actriz en una entrevista.

De joven quedó embarazada de su mejor amigo, pero decidió ser madre soltera. Aunque, cuando estaba en una relación estable consideró ponerle el apellido de su pareja a la pequeña Fernanda. Esta acción no estuvo ajena a las críticas, pero Ley tenía las cosas claras.

“Marlene y yo fuimos unas de las primeras en registrar a un bebé con dos madres. Eso nunca se había visto antes en México. Creo que no debería ser algo mal visto, por eso mi responsabilidad como figura pública es darle voz a este tipo de situaciones. Además, soy un ser humano como cualquiera y no por ser lesbiana soy algo menor”, respondió la actriz cuando fue criticada.

Pese a que la pareja se separó aún las dos madres continúan con sus responsabilidades como tal. Alejandra cuenta que Marlene sigue en contacto con su hija. “Como todo buen ex, tiene derechos, pero no obligaciones (ríe). De repente tenemos diferencias en las formas de educar, pues somos muy diferentes, pero en general nos llevamos bien por Fer”, contó.

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON SU HIJA?

Alejandra Ley reveló en una entrevista para TV Notas que su relación con la joven María Fernanda es muy buena. La actriz asegura que como madre es estricta, muy abierta y siempre habla de todo con su hija. “Soy dura, la verdad, pero también amorosa, juguetona. A mi hija siempre le hablo con la verdad, como sea y cuan dolorosa sea esta, no la quiero dejar con dudas”, asegura.

“Ella sabe quién soy, no tengo por qué ocultarle nada, en mi casa no hay secretos y mi hija es muy feliz”, agregó la actriz mexicana.

Fernanda ya es adolescente, y propio de la edad tiene que tocar temas importantes; para ello, cuenta Ley, hay veces que tiene que hacerles la consulta a sus amigas heterosexuales para aconsejarla.

La actriz comediante refirió en una entrevista que su hija tiene varios pretendientes, pero que no sabe cómo actuar ante esa situación. “Hablo a mis amigas heterosexuales ‘oigan cómo le hacen con los hombres porque yo no sé, ayúdenle a Fer’”, cuenta.

Sin embargo, Ley asegura que tiene una buena relación con su hija por lo que siempre está en comunicación con ella para hablar de cualquier tema.

Además de su rol de madre, Alejandra también está siempre buscando nuevas formas de exponer su trabajo. Es por ello que, por la cuarentena por la pandemia del COVID-19, presentó junto a otras actrices “El Club de la Cuarentena”, 5 mujeres encerradas en un mismo edificio de la Ciudad de México, que deciden hacer un grupo de zoom de vecinas para apoyarse emocionalmente durante la contingencia.

