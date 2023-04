Si bien los implantes fueron una tendencia a seguir por distintas celebridades y figuras del espectáculo como Bárbara Bermundo, Giselle Blondet o Carmen Aub, cada vez es más frecuente ver a diversos famosos arrepentirse de cierto arreglitos y cirugías plásticas, siendo la hija Alexa Dellanos, la hija de Myrka Dellanos, una de ellas.

En este 2023, el espectáculo internacional ha dejado de ser ese ambiente sumamente competitivo y visual para dar paso a una época mucha más tranquila y de aceptación propia del cuerpo humano. Prueba de ello es la hija de Myrka Dellanos, quien optó por removerse todos sus implantes y hacer caso omiso a las críticas vertidas en redes sociales.

A fines de marzo pasado, la modelo de 29 años comentó abiertamente en su feed de Instagram que había decidido pasar nuevamente por el quirófano, pero esta vez para sustraerse los rellenos de silicona ubicada en sus glúteos y partes de las caderas.

Así lucía Alexa Dellanos antes de quitarse los implantes (Foto: Alexa Dellanos / Instagram)

“Este es probablemente uno de los momentos más complicados y bendecidos de mi vida al mismo tiempo. He tenido la oportunidad de repasar los últimos años de mi vida y aceptar que he hecho cosas que han dañado mi cuerpo y mi salud porque no estaba contenta con la imagen de mi misma, cuando todo el tiempo era perfecta en la forma que Dios me hizo”, sostuvo la también empresaria estadounidense a través de su Instagram.

Tal hecho no pasó desapercibido en sus más de 10 millones de seguidores, quienes solían deleitarse con las increíbles postales de Dellanos mostrando sus contorneadas curvas.

Así quedó el cuerpo de Myrka Dellanos tras la intervención (Foto: Alexa Dellanos / Instagram)

Sin embargo, no todo era color de rosa dentro de la vida de Alexa, pues la propia joven contó que sus operaciones radicaron en las inseguridades que sintió en aquellos momentos. Por lo que hoy en día, y de la mano de Dios, ha logrado sanar ese vacío emocional y sanar su cuerpo de toda intervención quirúrgica.

UN PROCESO COMPLICADO PARA ALEXA DELLANOS

Si bien se trató de una operación fugaz, Dellanos contó que no hubo dolor a la hora de remover los rellenos de silicona que se había implantado hace un tiempo. Eso sí, la también hija de Alejandro Loynáz explicó que tuvo que acudir a una serie de masajes de drenaje linfático para que el tiempo de inflamación sea mucho más corto.

Aunado a eso, Alexa indicó que, durante el tiempo de recuperación, solía utilizar una faja especial que la ayudaron a volver a su condición natural antes de ser operada.

Dellanos viene recuperándose con todos los cuidados de por medio (Foto: Alexa Dellanos / Instagram)

Sin embargo, su proceso aún está lejos de acabar, razón por la que decidió manifestar a sus seguidores el difícil momento que viene atravesando en estas últimas semanas.

“Hace 5 semanas desde mi cirugía para eliminar la silicona y aunque estoy más que agradecida por el proceso, lo estoy pasando mucho peor de lo que imaginé, emocional y físicamente…”, compartió la empresaria a través de Instagram.

La joven influencer reveló la difícil situación por la que viene atravesando (Foto: Alexa Dellanos / Instagram)

Por si fuera poco, también agregó que esta sanación la ha privado de realizar actividades que le ayuden a despejar la mente, alegando que sus pasatiempos y actividades favoritas han pasado a segundo plano.

“No ser capaz de practicar actividades que ayudan a mi mente, no ser capaz de trabajar o viajar sin complicaciones, y alejarme de mis hobbies ha pasado factura a mi salud mental”, puntualizó.

LA HIJA DE MYRKA DELLANOS, ¿ESTÁ SUFRIENDO DEPRESIÓN?

Son tantos los procesos que está combatiendo Dellanos que la energía parece estar acabándose en su cuerpo. Y es que la nacida en 1993 aclaró que ha venido lidiando a la par una etapa de depresión.

“La depresión después de la anestesia puede durar hasta 60 días y algunos días es tan fuerte que deseo no haber pasado nunca por quirófano porque la recuperación no es fácil”, agregó.

La joven estadounidense ha venido publicando el avance de su proceso a través de Instagram (Foto: Alexa Dellanos / Instagram)

A pesar de todo, la también intérprete musical trata de llevar con toda la calma necesaria este proceso, razón por la que ha decidido recoger las vibras y el apoyo de todos sus admiradores en redes sociales. Para ella, es importante que su testimonio sirva de ejemplo para todas las personas que puedan estar pasando por casos similares.

No cabe duda de que pronto estarás de vuelta. ¡Muchos éxitos en tu recuperación, Alexa!