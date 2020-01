Alexa Dellanos, hija de la periodista Myrka Dellanos, siempre ha estado bajo los reflectores, por lo que su cambio físico ha dado mucho de qué hablar. La guapa y polémica celebridad se sometió a muchos procedimientos quirúrgicos, por lo que ha sido víctima de críticas. Pese a ello, su popularidad sigue aumentando de sobremanera, sobre todo, con sus atrevidas publicaciones en las redes sociales.

Una de las últimas críticas que recibió la modelo fue de la exMiss Universo venezolana Alicia Machado, quien comentó, en Instagram, que le preocupaba y le espantaba como tan joven la hija de Myrka Dellanos se hacía tantas cirugías.

“Pobre muchacha, en lo que pise los 40s no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que se ha ido descubriendo. La manera en que la belleza se está desfigurando me da miedo. ¡Que Dios la bendiga!”, comentó Machado sobre una foto de Dellanos.

La guapa y polémica celebridad se sometió a muchos procedimientos quirúrgicos, por lo que ha sido víctima de críticas (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, la respuesta de Alexa llegó pronto. Iniciando así un enfrentamiento entre las modelos a través de las redes sociales. Pero, ¿cómo se originó todo? A continuación más detalles.

LA EXPLICACIÓN DE ALICIA MACHADO

La venezolana intervino en el programa Despierta América luego de su comentario en Instagram sobre la apariencia de Alexa Dellanos y aclaró el porqué de sus fuertes declaraciones. Su experiencia negativa con unos implantes de pecho que le han traído como consecuencia seis cirugías, es lo que asegura le empujó a escribir dicho comentario.

“No sabía ni quién era esta persona, vi la imagen y me brincó”, asegura en la entrevista. “Me impactó de repente porque es evidente que no es natural. No es en contra de ella ni mucho menos. Yo hablo por mi experiencia personal. Yo tuve muy mala experiencia con los implantes de seno. Tuve un incidente de cáncer en el 2013”, agregó.

En otro momento la también empresaria confesó: “Me puse unos implantes muy pequeñitos en el 2008 precisamente para hacer una telenovela en la que me quería ver más voluptuosa y atractiva en ese aspecto y por mi carrera y mi personaje lo hice. Esos implantes a mí me trajeron muchos problemas. En el 2013 me detectan 50 tumores, de los cuales tres eran malignos. Mis prótesis no eran de una calidad buena y eso que me operé con uno de los mejores médicos de México. Llevo seis operaciones de seno, las cosas que no son mías el cuerpo me las rechaza”.

La venezolana aseguró que su comentario sobre Alexa fue únicamente por preocupación, mencionando otros casos de cirugías plásticas que han causado problemas de salud a famosas como Alejandra Guzmán y Jessica Cediel.

ALICIA MACHADO PIDIÓ PERDÓN

Luego que la ex reina de belleza explicara los motivos que le llevaron a opinar sobre la apariencia de la celebridad estadounidense, aprovechó el espacio televisivo para pedirle disculpas si sus palabras la ofendieron.

“Le ofrezco una disculpa pública a Alexa, si se sintió ofendida… pero bueno, con todo mi amor de madre -también la conocí siendo un niña- Simplemente es un consejo sano, de una señora como yo, que he pasado por el quirófano seis veces producto de unas malas prótesis mi reina”, dijo Alicia Machado.

LA RESPUESTA DE ALEXA

Antes las críticas de Machado y las posteriores disculpas que ofreció, Dellanos decidió responderle públicamente. Lejos de aceptar el perdón y solucionar los problemas, la modelo respondió duramente en dos comentarios en el Instagram del programa que entrevistó a la venezolana.

“No sé por qué la señora Alicia Machado me quiso atacar sin conocerme y después hacerse la que me quiere. El problema aquí es que la gente como esta señora, les gusta hablar sin saber. Lo importante es que estoy 100% saludable”, comentó. “La única pobre es Alicia Machado que tiene que usar mi nombre y personalmente atacarme para sentirse mejor”, agregó evidentemente molesta.

Sin embargo, Alexa Dellanos también intervino en el programa de Univision y cambió de opinión con respecto a sus comentarios en las redes sociales.

“Sí, claro que sí [acepto las disculpas]. No quiero tener problemas con nadie, no quiero esa mala vibra con nadie. Yo entiendo que a la gente le gusta a veces chismear o se le sale algo feo. Yo no creo que ella realmente quiso hacerme sentir mal, pero sí lo hizo. Pero ya no lo voy a pensar más, tengo muchos proyectos que son más importantes que un comentario como este”, señaló la modelo.