Rodrigo Alves se hizo famoso después de gastar $650,000 en más de 100 cirugías y procedimientos cosméticos para ser lo más parecido a la contraparte ficticia de Barbie. También conocido como ‘Ken humano’, Alves nació en Brasil, pero desde los 19 años vive en Londres, donde es uno de los personajes más acechados por los medios.

El ‘ken humano’, Rodrigo Alves, anunció en su cuenta de Instagram que se ha convertido en una mujer transgénero. Como si de una historia se tratara, la estrella televisiva fue publicando una por una las nuevas fotografías de su cambio de imagen, en las que daba algunas pistas de la gran revelación.

''Estoy muy contento con la eliminación de mi falso six pack y la transferencia de grasa a mi trasero, esos abdominales falsos me estaban causando mucha disforia, pues no coincidía con lo que realmente soy por dentro'', adelantaba Alves en una de sus primeras publicaciones.

La estrella de reality show contó en una entrevista exclusiva al medio Daily Mirror que desde ahora desea ser conocida como ‘Roddy’ y pide que se refieran a su persona con pronombres femeninos.

"Se siente increíble decirle al mundo que soy una mujer. Soy conocido como Ken, pero por dentro siempre me he sentido como Barbie”, comentó Alves.

Roddy ha admitido que se someterá a más cirugías mientras continúe su transición, incluida la de reasignación de género: "Me pondré implantes mamarios de silicona. Después de eso, me someteré a una cirugía de feminización de la cara. Será una incisión en la parte superior de mi cuero cabelludo, y a través de eso el médico remodelará mi frente, me dará un estiramiento de los ojos, rellenará mis labios y retocará mi rostro''.

Asimismo, retocará hasta el más mínimo detalle: “Me quitarán la manzana de Adán, me afeitarán la mandíbula y me modificarán la barbilla”.

La nueva ‘Barbie’ no quiere dejar ningún cabo suelto y no puede estar más feliz con este cambio. A sus 36 años, finalmente puede decir que su cuerpo coincide con su mente.

"Detrás de puertas cerradas, he estado viviendo como mujer durante los últimos tres meses. Me encanta todo lo que conlleva: ir a buenos salones de belleza y arreglarme las uñas, las cejas y las pestañas. Comprar vestidos, tacones altos y lencería sexy'', comenta emocionada Roddy, quien realizó una elegante sesión de fotos a cargo de Daily Mirror.

Además, la celebridad brasileña habló de los nervios que sintió al hacer pública su transición: “Hace unos años, nunca podría haber hecho esto, pero ahora se siente más fácil. Las personas son más conscientes de lo que significa ser transgénero. Solo espero que la gente pueda aceptarme como mujer y no juzgarme ni ridiculizarme”. Roddy cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram, quienes le están brindando todo su apoyo en esta etapa.

Finalmente, la nueva 'Barbie’ contó que la decisión de ser una mujer transgénero tardo muchos años en llegar, esto a pesar de querer vivir como una mujer incluso desde cuando era un infante y vestía con la ropa de su madre en Brasil.

TE PUEDE INTERESAR